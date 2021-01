Life

Ο Ντι Κάπριο καλεί τον Μπάιντεν να αναλάβει δράση για την κλιματική αλλαγή

Ανοιχτή επιστολή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο προς τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Με ανοιχτή επιστολή του προς τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο τον προτρέπει να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Αμερικανός ηθοποιός αναφέρει: «Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση #ClimateCrisis». «Σήμερα, ενώνω τις δυνάμεις μου με παγκόσμιους ηγέτες από τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, την εργασία και το περιβαλλοντικό κίνημα ζητώντας από τον πρόεδρο @JoeBiden @POTUS να είναι ο ηγέτης του κλίματος που χρειαζόμαστε και που η επιστήμη απαιτεί».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρόσθεσε σύνδεσμο τον λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ και δημοσίευσε φωτογραφία της επιστολής με την οποία καλεί τον Τζο Μπάιντεν να αναλάβει δράση για το κλίμα.

Η επόμενη αποστολή είναι τεράστια: η ανάγκη αντιμετώπισης της καταστροφικής παγκόσμιας κρίσης στην υγεία και των οικονομικών κρίσεων και η ανάγκη να ενωθούν οι Αμερικανοί με αυτόν τον τρόπο, είναι επείγουσα, αναφέρεται στην επιστολή, την οποία υπογράφουν προσωπικότητες από την ψυχαγωγία και τον επιστημονικό κλάδο.

«Καθώς ανακάμπτουμε από την Covid-19 και ανοικοδομούμε την παγκόσμια οικονομία, πρέπει επίσης να δράσουμε για την κλιματική αλλαγή. Στην πραγματικότητα, αυτές δεν είναι ξεχωριστές αποστολές, είναι μία. Αυτή είναι η πιο αποφασιστική δεκαετία στην ανθρώπινη ιστορία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης» τονίζεται στην επιστολή.

Την περασμένη εβδομάδα λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του στο Καπιτώλιο ο νέος Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε την απόφαση επανένταξης των ΗΠΑ στη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

«Μπορείτε να μείνετε στη μνήμη ως "πρόεδρος του κλίματος" που οδήγησε την ανθρωπότητα μακριά από το χείλος του γκρεμού. Μπορείτε να μετατρέψετε τα παγκόσμια ενεργειακά συστήματα από ορυκτά καύσιμα σε καθαρή ενέργεια, δημιουργώντας ταυτόχρονα πληθώρα θέσεων εργασίας, μειώνοντας την επιβλαβή ρύπανση και αντιμετωπίζοντας την οικονομική, φυλετική και ανισότητα στην υγεία» υπογραμμίζεται στην επιστολή.

Σε όλη του την καριέρα ο Ντι Κάπριο είναι ιδιαίτερα μαχητικός σε ζητήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Το 1998 ίδρυσε το Ίδρυμα Λεονάρντο Ντ Κάπριο (Leonardo DiCaprio Foundation) με στόχο να προστατεύσει την άγρια ζωή.

Το 2019 συναντήθηκε με την Γκρέτα Τούνμπεργκ τη Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα και τη χαρακτήρισε «ηγέτιδα της εποχής μας».