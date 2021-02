Life

Billboard Music Awards 2021: Πότε θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκδήλωση του 2020 πραγματοποιήθηκε μόλις επτά μήνες νωρίτερα, μετά από αναβολή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων του Billboard θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο.

Συγκεκριμένα, η Dick Clark Productions και το NBC ανακοίνωσαν ότι η τελετή απονομής των Billboard Music Awards (BBMAs) 2021 θα μεταδοθεί στις 23 Μαϊου από το NBC.

Η εκδήλωση του 2020 πραγματοποιήθηκε μόλις επτά μήνες νωρίτερα, τον περασμένο Οκτώβριο, μετά από αναβολή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η τραγουδίστρια Κέλι Κλάρκσον ήταν παρουσιάστρια της βραδιάς και ο ράπερ Post Malone ήταν μεταξύ των μεγάλων νικητών.

Οι διεκδικητές των βραβείων Billboard βασίζονται στις πωλήσεις των άλμπουμ και των ψηφιακών τραγουδιών, στο streaming, το ραδιοφωνικό airplay, τις περιοδείες και γενικά την αλληλεπίδραση με το κοινό.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη φετινή τελετή απονομής Billboard Music Awards, τους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν, τους παρουσιαστές και τις συγκεκριμένες διαδικασίες προστασίας από την Covid-19 θα ανακοινωθούν αργότερα.

Αρκετές τελετές βράβευσης αναβλήθηκαν ή επαναπρογραμματίστηκαν το 2021 λόγω της πανδημίας.

Η βραδιά απονομής των βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών (Screen Actors Guild Awards) μετατέθηκε για τις 4 Απριλίου και η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy αναβλήθηκε για τις 14 Μαρτίου.

Η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών (BAFTA) αρχικά είχε προγραμματίσει για τον Φεβρουάριο την απονομή των βραβείων της, αλλά υπήρξε αναβολή έως τον Απρίλιο, με τις υποψηφιότητες να ανακοινώνονται τον Μάρτιο.