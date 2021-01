Οικονομία

Προϋπολογισμός 2021: η πανδημία “δοκιμάζει” ήδη τα όρια του

Κεντρικές παραδοχές για τις προβλέψεις του, όπως η λειτουργία της αγοράς, έχουν ανατραπεί, σημαίνοντας “συναγερμό” στο οικονομικό επιτελείο.

Του Νίκου Ρογκάκου

Στα όρια του βρίσκεται ο Προϋπολογισμός του 2021, αφού πρέπει να ληφθούν γρήγορα «διορθωτικές» αποφάσεις, ώστε να μην πέσει έξω και έτσι να μην χρειαστεί η επιβολή πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων, αλλά και να δοθούν γρήγορα τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να σταθεροποιηθεί η υγειονομική κρίση και μαζί της η αγορά και οι εργαζόμενοι.

Έτσι το οικονομικό επιτελείο τρέχει έναν απίστευτο μαραθώνιο και βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, εν αναμονή των τελικών εισηγήσεων της Επιτροπής προς τον Πρωθυπουργό για τη διαχείριση της πανδημίας ειδικά στην Αττική.

Στην πραγματικότητα, το βασικό σενάριο του Προϋπολογισμού για το 2021 άρχισε να δοκιμάζει τα όρια του. «Ως τώρα κινούμαστε εντός του βασικού σεναρίου, αλλά ήδη έχουμε χάσει τις πρώτες 16 ημέρες του Ιανουαρίου, ενώ «κουβαλάμε» κι ένα πρόσθετο αρνητικό carry over από το παρατεταμένο lockdown του περασμένου Νοεμβρίου» τονίζει άλλος κυβερνητικός αξιωματούχος, αγγίζοντας έτσι την «καρδιά» του προβλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικές παραδοχές του βασικού σεναρίου του Προϋπολογισμού είναι αφενός ότι το λιανεμπόριο θα λειτουργεί κανονικά αφετέρου ότι η εστίαση θα ανοίξει προς το τέλος του Μαρτίου. Αν αυτές οι παραδοχές ανατραπούν, τότε η πρόβλεψη για ύφεση γύρω στο 11% στο πρώτο τρίμηνο θα πάει... περίπατο, ενώ οι ήδη βαριές σκιές στον Τουρισμό θα απειλήσουν και το δεύτερο τρίμηνο.

Το κλείσιμο της αγοράς έχει επίπτωση 2-3 δισ ευρώ στην ήδη επιβαρυμένη οικονομία, ενώ σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο του ΙΟΒΕ, που στηρίζεται στην παραδοχή της παρατεταμένης σημερινής επιδημιολογικής κατάστασης, η φετινή ανάπτυξη θα αναιμική με ρυθμούς 0,5%- 1%.

Η επιδείνωση του μακροοικονομικού προφίλ είναι το λιγότερο που απασχολεί αυτήν τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο. Στην περίπτωση επαναφοράς των αυστηρών περιορισμών στη λειτουργία της αγοράς, η σταδιακή άρση των μέτρων στήριξης πάει πολύ πιο πίσω, ενώ οι ανάγκες χρηματοδοτικής στήριξης ολόκληρων κλάδων, θα γίνουν πιο πιεστικές. Επί του παρόντος, στο υπουργείο Οικονομικών δεν σκέπτονται το ενδεχόμενο να χρειαστεί και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7- “αν και ποτέ δεν ξέρεις” συμπληρώνουν- ρυθμίζοντας τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των όσων έχουν ανακοινωθεί ως τώρα και συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο- σκούπα.

Αναμφίβολα, ρόλο- κλειδί για τη στήριξη των επιχειρήσεων θα παίξει το πρόγραμμα επιδότησης των πάγιων δαπανών για όσους “βούτηξαν” και έγραψαν ζημιές. Με το κλείσιμο του λογιστικού έτους το Μάρτιο, υπολογίζεται ότι αυτό το νέο “εργαλείο” θα πάρει μπροστά, με έναν Προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 400- 500 εκατ. Ευρώ. Στο υπουργείο Οικονομικών ποντάρουν πολλά και στο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων, το “Γέφυρα 2”, ωστόσο τα παζάρια με τους Θεσμούς για την περίμετρο προστασίας, μόλις τώρα ξεκίνησαν.?