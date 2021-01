Πολιτική

Μητσοτάκης από Τρίκαλα: Εμβληματικό έργο ο οδικός άξονας Ε65

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μνήνυμα του Πρωθυπουργού σε εκδήλωση για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του οδικού άξονα Ε65.

«Είναι μία σπουδαία μέρα σήμερα, όχι μόνο για τα Τρίκαλα, όχι μόνο για τη Δυτική Θεσσαλία, αλλά για τη Δυτική Μακεδονία, για την Ήπειρο, καθώς είμαστε πια στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε, ότι το εμβληματικό αυτό έργο Ε65, θα ολοκληρωθεί. Θα γίνει πράξη ένα όραμα πολλών δεκαετιών. Και αρκεί να κοιτάξει κανείς τον χάρτη, για να διαπιστώσει ότι ο Ε65, είναι ένας δρόμος ο οποίος πατάει πάνω στη σπονδυλική στήλη της Ελλάδας», τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του οδικού άξονα Ε65 η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Τσιτσάνη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εντατικές προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να ξεκινήσει το έργο που είχε μπλοκαριστεί από την ΕΕ. «Έχω κάνει πολλαπλές επικοινωνίες ο ίδιος με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και καταφέραμε και πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει τελικά το πράσινο φως για να μπορέσει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν αυτό το σημαντικό έργο. Κάτι το οποίο δεν είχαμε καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια και πολλοί θα πίστευαν -όταν ήρθαμε στα πράγματα- ότι δεν θα ήταν εφικτό να ολοκληρωθεί ποτέ ο Ε65 τουλάχιστον με τη μορφή της σύμβασης παραχώρησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε δε την ιδαίτερη σημασία που θα έχει ο Ε65 όχι μόνο για τα Τρίκαλα αλλά και για τη Δυτική Μακεδονία μετά την απολιογνιτοποίηση. «Η διαδικασία απολιγνιτοποίησης δημιουργεί εύλογη ανησυχία, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και σημαντικές νέες προοπτικές για τη Δυτική Μακεδονία. Προοπτικές που για να μπορέσουν όμως να γίνουν πράξη θα πρέπει να σπάσει και η απομόνωση της Δυτικής Μακεδονίας προς το Νότο και να είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμη προς την Αθήνα και προς όλη τη νότια Ελλάδα», τόνισε.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα προχωρήσει και η κατασκευή του φράγματος της Μεσοχώρας και έκανε ειδική αναφορά στη σημασία της καθαρής ενέργειας στην εποχή που αναζητούμε τρόπους να μειώσουμε τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. «Θεωρώ αδιανόητο το ελληνικό δημόσιο να έχει δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε σημαντικά έργα υποδομής τα οποία παραμένουν αυτή τη στιγμή ημιτελή. Έχω δώσει την κατεύθυνση στο Υπουργείο, στον Κώστα Σκρέκα, ο οποίος ηγείται του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η ΔΕΗ να επικαιροποιηθεί αμέσως η Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το φράγμα της Μεσοχώρας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων και το φράγμα της Μεσοχώρας επιτέλους να λειτουργήσει ως μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο. Σε μία εποχή όπου αναζητούμε τρόπους να μειώσουμε τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου, σε μία εποχή όπου η καθαρή ενέργεια πρέπει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ενεργειακό μας μείγμα, είναι απολύτως απαραίτητο, το τελευταίο ουσιαστικό μεγάλο έργο υποδομής που αφορά υδροηλεκτρική ενέργεια, να ολοκληρωθεί αυτοτελώς», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Προεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, "στις τοποθετήσεις τους τόνισαν ότι τα Τρίκαλα μπαίνουν στον συγκοινωνιακό χάρτη και ότι πρόκειται για «μια μέρα που την ονειρευόμαστε πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή» αφού πρόκειται για ένα έργο που συνδεει την Ήπειρο με τη Δυτική Μακεδονίας με τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Αναφέρθηκαν, επίσης, στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι σε 1,5 χρόνο η υλοποίηση του έργου έχει φτάσει από το 13 στο 63%" και αναφέρθηκε στην προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην ΕΕ για να ξεμπλοκάρει η κατασκευή του".

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση "το έργο επιτρέπει την πλέον ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική κίνηση από την Αθήνα προς τη Δυτική Μακεδονία και τις αντίστοιχες συνδέσεις με την Ιταλία (μέσω του Λιμένα της Ηγουμενίτσας στην Αδριατική), τα Δυτικά Βαλκάνια, και μέσω εκείνων στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Με την ολοκλήρωσή του το ταξίδι από Λαμία έως και Εγνατία θα διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά, αντί των 2 ωρών και 30 λεπτά σήμερα. Σημειώνεται ότι ήταν ένας από πέντε αυτοκινητοδρόμους που δημοπρατήθηκαν με Σύμβαση Παραχώρησης το 2007 και λόγω της οικονομικής κρίσης σε πρώτη φάση υλοποιήθηκε το ενδιάμεσο τμήμα του αυτοκινητόδρομου. Το Bόρειο Τμήμα (Τρίκαλα - Εγνατία), μήκους 70,5χλμ, είχε μπλοκάρει. Η Ε.Ε., ύστερα από έντονες προσπάθειες και παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ενέκρινε τη χρηματοδότηση του αναδόχου για την κατασκευή του, ως συμβατή με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και έγινε τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης. Το έργο έχει προϋπολογισμό 442 εκατ.€, διάρκεια κατασκευής 3 χρόνια με διατομή 2+2 λωρίδες και ΛΕΑ".

To κυβερνητικό κλιμάκιο που συνοδεύει τον Πρωθυπουργό αποτελείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνο Σκρέκα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρο - Παναγιώτη Λιβανό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού, Θανάση Κοντογεώργη, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γιώργο Καραγιάννη, τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΔΕΗ, Γιώργο Στάσση και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Παρών στην εκδήλωση που έγινε στα Τρίκαλα ήταν, επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας και Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.