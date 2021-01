Αθλητικά

Επιστροφή στις νίκες για το Λαύριο

Πρώτη νίκη στον 2ο γύρο το Περιστέρι. Χαμόγελα στο Μεσολόγγι.

Έκανε... στάση την περασμένη εβδομάδα στην Πάτρα, το «τρένο» του Λαυρίου μπήκε σήμερα ξανά στις ράγες του, υποδεχόμενο, για τη 13η αγωνιστική της Basket League, τον ΠΑΟΚ.

Το σύνολο του Χρήστου Σερέλη, καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, επικράτησε με 84-77 επί του «Δικεφάλου» και έφτασε στην 9η νίκη του στο πρωτάθλημα. Δεύτερο, στη σειρά, αρνητικό αποτέλεσμα για τους «ασπρόμαυρους» , μετά την ήττα που υπέστησαν μεσοβδόμαδα από την ΑΕΚ.

Το Λαύριο βασίστηκε στην ευστοχία του από τα 6.75 (11/27 τρίποντα), το ομαδικό πνεύμα του (23 ασίστ), εκμεταλλεύτηκε τις περισσότερες φορές που βρέθηκε στη γραμμή της φιλανθρωπίας (27/37 βολές, έναντι 15/19 για τον αντίπαλό του) και είχε κορυφαίους του στο παρκέ τους Αλφα Ντιαλό (17π., 4 ριμπ., 3 ας.), Γκλεν Κόζι (16π. με 11/11 βολές, 3 ριμπ., 4 ασ).

Ξεχώρισαν για τον ΠΑΟΚ οι Ζερμέιν Λοβ (20π.), Σάγκαμπα Κονάτε (17π., 8 ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 25-12, 44-37, 60-62, 84-77

Πρώτη νίκη στον 2ο γύρο το Περιστέρι

Eπέστρεψε στις νίκες το Περιστέρι, μετά το «στραβοπάτημα» στη Ρόδο, και πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στον δεύτερο γύρο της κανονικής περιόδου της Basket League, επικρατώντας εντός έδρας με 86-70 του Ιωνικού Νικαίας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Πρώτος σκόρερ των «κυανοκίτρινων» ο Τρε ΜακΛιν με 19 πόντους, 12 πρόσθεσε ο Πέτεγουεϊ, 11 ο Κρόκετ και 10 ο Τζόουνς. Αυτή ήταν η 8η νίκη στο σύνολο για την ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη, που πλέον μετρά 21 βαθμούς και παραμένει σταθερά στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα.

Στο τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι της, μετά από τις ήττες στα ματς με τον Κολοσσό και την ΑΕΚ, ο Ιωνικός δεν κατάφερε μία ακόμη φορά να φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα. Οι Πειραιώτες υποχώρησαν στο 4-9 έχοντας κορυφαίο παίκτη τον Σαγίντ Πρίτζετ, με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 52-45, 71-59, 86-70

Πήρε "ανασα" το Μεσολόγγι

Με κατάθεση ψυχής και παίζοντας πολύ καλύτερα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, οι νεοφώτιστοι επικράτησαν 87-77, παίρνοντας την πρώτη τους νίκη ύστερα από εννιά σερί ήττες (4-9).

Μάλιστα, έτσι η ομάδα του Καλαμπάκου «δίπλωσε» τους «θαλασσί», καθώς είχε νικήσει και στη Ρόδο, στον πρώτο γύρο.

Κορυφαίος ήταν ο Πουαριέ με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Γκότσερ να είχε 14π.

Από το σύνολο του Καντζούρη, που υποχώρησε στο 5-7, ξεχώρισαν οι Καντέρ και Άρτις με 16π. και 15π. αντίστοιχα, με τον Αμερικανό γκαρντ να είχε και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 43-29, 64-51, 87-77