Ο “φίλος” του Ριζάι συνελήφθη για μακελειό σε μπαρ στην Γλυφάδα

Για ποια άλλα αδικήματα κατηγορείται ο συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο του σκληροτράχηλου κακοποιού, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με την σύλληψη «φίλου» και συνεπιβάτη στο αυτοκίνητο στο οποίο ήταν συνοδηγός ο Αλκέτ Ριζάι, το οποίο σταμάτησαν τυχαία αστυνομικοί για έλεγχο, αναφέρονται τα εξής:

"Εντοπίστηκε την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, στη Λαμία, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, όπου και συνελήφθη με ένταλμα του Ανακριτή Αθηνών, για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, έξω από μπαρ στη Γλυφάδα τον Οκτώβρη του 2017.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συστηματική και ενδελεχής έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο 45χρονος συλληφθείς, μαζί με άλλο ένα άγνωστο άτομο, τις πρωινές ώρες της 08-10-2017 προσέγγισε έξω από το κατάστημα και πυροβόλησε με πιστόλι, τουλάχιστον τέσσερις φορές, κατά δύο αλλοδαπών, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός και τον σοβαρό τραυματισμό του δεύτερου.

Σημειώνεται ότι από τους πυροβολισμούς είχαν τραυματιστεί άλλα δύο άτομα, θαμώνες του καταστήματος, αλλοδαπός και ημεδαπός.

Επιπλέον, στην υπόθεση εμπλέκεται και ημεδαπός, ο οποίος δολοφονήθηκε από άγνωστους δράστες την 28-12-2020, έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι ήταν παρών στο περιστατικό των πυροβολισμών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αξιολογήθηκε ως κίνητρο της ανθρωποκτονίας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας οι μεταξύ τους διαφορές, λόγω της εμπλοκής τους σε ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών, εκβιάσεις κ.λπ. αξιόποινες πράξεις.

Σημειώνεται ότι η δικογραφία για την υπόθεση είχε υποβληθεί πρόσφατα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και συγκεκριμένα την 14-01-2021.

Επιπλέον, από άλλη έρευνα, που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, είχε προκύψει η εμπλοκή του 45χρονου συλληφθέντα σε υπόθεση απόπειρας εκβίασης σε βάρος καταστηματάρχη εμπορίας και επισκευής αυτοκινήτων, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, σε περιοχή της Αττικής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 45χρονος συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση συνολικά 10 ατόμων, τα οποία απαίτησαν εκβιαστικά από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να επιστραφεί σε μέλος της εγκληματικής οργάνωσης ποσό 10.000 ευρώ, μετά από αγοραπωλησία οχήματος.

Ακόμα προκάλεσαν επικίνδυνες σωματικές βλάβες στον ιδιοκτήτη και σε δύο ακόμα άτομα, καθώς και υλικές ζημιές τουλάχιστον 70.000 ευρώ σε τρία εκθεσιακά αυτοκίνητα.

Για την υπόθεση αυτή υποβλήθηκε πρόσφατα και συγκεκριμένα την 11-01-2021, ποινική δικογραφία στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι, στο σύνολό τους, έχουν βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν για εκβίαση καταστηματαρχών με το πρόσχημα παροχής προστασίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ναρκωτικά, ληστείες, υπεξαίρεση, σωματικές βλάβες κ.λπ. αδικήματα".

Η δολοφονική επίθεση στο μπαρ

Ήταν ξημερώματα Κυριακής, 8 Οκτωβρίου του 2017, όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί σε μπαρ της Γλυφάδας, με αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του και τρία άτομα να τραυματιστούν. Πρόκειται για κατάστημα που παλαιότερα ανήκε σε γνωστό Έλληνα μπον βιβέρ, που ήταν γνωστός για τις κατακτήσεις του στο γυναικείο φύλο.

Το θρίλερ της Γλυφάδας ξεκίνησε να εκτυλίσσεται περίπου στις 04:40, επί της οδού Αγγέλου Μεταξά. Δυο άτομα φορώντας κουκούλες περπάτησαν την οδό Μεταξά. Αμέσως έφτασαν στο μπαρ όπου άρχισαν να πυροβολούν εναντίον δυο αλλοδαπών. Στο μαγαζί επικράτησε πανικός από τους πυροβολισμούς ενώ οι δυο άντρες έπεσαν αιμόφυρτοι.

Από εξοστρακισμό τραυματίστηκαν και άλλοι δυο θαμώνες. Οι δράστες αμέσως μετά την αιματηρή επίθεση εξαφανίστηκαν. Ασθενοφόρα μετέφεραν τους αλλοδαπούς στο Ασκληπείο της Βούλας. Λίγο αργότερα, ο ένας εκ των δυο ξεψύχησε. Ο νεκρός ήταν συνιδιοκτήτης του μπαρ.