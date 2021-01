Κόσμος

O Τραμπ τα “έσπασε” με τους δικηγόρους του

Μόλις λίγες ημέρες πριν από την δίκη του πρ'ώην Προέδρου στην Γερουσία.

Δύο δικηγόροι που εργάζονταν για την υπεράσπιση του Ντόναλντ Τραμπ στη δίκη του στη Γερουσία αποχώρησαν από τη νομική ομάδα του τέως προέδρου των ΗΠΑ, ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος, κάνοντας λόγο για μια κοινή συναινέσει απόφαση. Ο Μπουτς Μπάουερς και η Ντέμπορα Μπάρμπερι, δύο δικηγόροι από την Νότια Καρολίνα, δεν ανήκουν πλέον στην ομάδα του Τραμπ, ανέφερε η πηγή, λέγοντας πως η απόφαση πάρθηκε «κοινή συναινέσει».

Τρεις ακόμα δικηγόροι που συνδέονται με την ομάδα, ο Τζος Χάουαρντ από τη Βόρεια Καρολίνα και οι Τζόνι Γκάζερ και Γκρεγκ Χάρις από τη Νότια Καρολίνα, επίσης διέκοψαν τη συνεργασία τους με τον Τραμπ, δήλωσε άλλη πηγή.

Μια τρίτη πηγή δήλωσε ότι ο Τραμπ διαφωνούσε με τον Μπάουερς αναφορικά με τη στρατηγική ενόψει της δίκης. Ο τέως πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα μαζικής εκλογικής νοθείας στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου τις οποίες κέρδισε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Αυτή η εξέλιξη αφήνει μετέωρη την νομική ομάδα υπεράσπισης του Τραμπ, καθώς ετοιμάζεται για μια δίκη που ξεκινά στις 9 Φεβρουαρίου στην Γερουσία για να εξετάσει ένα άρθρο παραπομπής που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων κατηγορώντας τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ για «υποκίνηση εξέγερσης» μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Δεν είναι ακόμα σαφές ποιος θα εκπροσωπεί τον Τραμπ στη δίκη. «Οι προσπάθειες των Δημοκρατικών να παραπέμψουν έναν πρόεδρο που έχει ήδη αποχωρήσει από την εξουσία είναι εντελώς αντισυνταγματικές και τόσο επιζήμιες για τη χώρα μας», δήλωσε ο σύμβουλος του Τραμπ, Τζέισον Μίλερ.

«Στην πραγματικότητα, 45 γερουσιαστές έχουν ήδη ψηφίσει ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά, αλλά δεν έχουμε λάβει τελική απόφαση για τη νομική μας ομάδα, η οποία θα ληφθεί σύντομα», πρόσθεσε ο Μίλερ.

Σαράντα πέντε Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές στήριξαν μια αποτυχημένη προσπάθεια την περασμένη Τρίτη για να εμποδίζουν να διεξαχθεί η δίκη του Τραμπ, σε μια επίδειξη της ενότητας του κόμματος που ορισμένοι χαρακτήρισαν σαφή ένδειξη ότι ο τέως πρόεδρος δεν θα καταδικαστεί για υποκίνηση εξέγερσης στο Καπιτώλιο.