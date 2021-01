Κοινωνία

Γυμνάσια - Λύκεια: που και πως ανοίγουν από την Δευτέρα

Που θα ξεκινήσουν τα μαθήματα δια ζώσης και που όχι. Τι θα γίνει με διαγωνίσματα, βαθμολογίες και απουσίες

Μετά από μία διακοπή δυόμιση μηνών, τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπαίνουν στην δια ζώσης καθημερινότητά τους, καθώς γυμνάσια και λύκεια ανοίγουν αύριο, Δευτέρα, για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες στις τάξεις τους.

Εξαίρεση αποτελούν τα λύκεια στις αποκαλούμενες «κόκκινες» περιοχές, στις περιοχές δηλαδή με επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο, όπου τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλε-εκπαίδευση.

Όλες οι σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) θα συνεχίσουν να λειτουργούν δια ζώσης σε όλη την επικράτεια.

«Γυρίζουμε στα θρανία τηρώντας τα μέτρα, μαθαίνουμε ασφαλείς», ήταν το μήνυμα της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, κατά την ανακοίνωση του ανοίγματος γυμνασίων και λυκείων.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να τηρήσουν τα γνωστά -πλέον- μέτρα πρόληψης: υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χρήση αντισηπτικών και τακτικοί αερισμοί των χώρων. Επιπλέον, τα διαλείμματα θα γίνονται ανά ομάδες μαθητών, ενώ σταθερές θα είναι οι ομάδες των μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες. Σχολαστικοί αναμένεται να είναι οι καθαρισμοί όλων των χώρων των σχολείων, ενώ ειδικά μέτρα έχουν ληφθεί για την προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήση μουσικών οργάνων κ.ά.. Οι σχολικές γιορτές θα γίνονται επίσης με μέτρα και οι σχολικές επισκέψεις ή οι περίπατοι θα πραγματοποιούνται ανά τμήμα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ στα σχολεία θα συνεχιστούν. Παράλληλα, συνεχίζει να είναι σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα για το κλείσιμο ραντεβού από εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες άνω των 16 (edu.testing.gov.gr). Όπως έχει τονιστεί από το υπουργείο Παιδείας, ο έλεγχος αυτός χρησιμεύει προκειμένου να υπάρχει μία καλύτερη επιδημιολογική εικόνα των σχολείων.

Τι θα γίνει με διαγωνίσματα, βαθμολογίες και απουσίες

«Βραχνάς» για μαθητές και μαθήτριες αποτελεί ο φόρτος διαγωνισμάτων που τους περιμένει με το άνοιγμα των σχολείων και το πώς θα βαθμολογηθούν κατά το Α' τετράμηνο. Από το υπουργείο Παιδείας, με σχετικές εγκυκλίους, έχει προβλεφθεί αρχικά η μεταφορά των διαγωνισμάτων του Α' τετραμήνου στο Β' τετράμηνο, σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η γραπτή δοκιμασία δια ζώσης εγκαίρως. Έτσι, οι βαθμολογίες του Α΄τετραμήνου μπορεί να διαμορφωθούν και χωρίς την ύπαρξη διαγωνίσματος, αλλά με βάση την απόδοσή τους στην τάξη (φυσική και ηλεκτρονική) και από τα τεστ που έδωσαν στις τάξεις δια ζώσης. Επιπλέον, έχει προβλεφθεί η μη κατάθεση βαθμολογίας για κάποιο μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο ενδεχομένως διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες στο Α' τετράμηνο και με την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και μαθητριών τους.

Όσο για την καταχώρηση των απουσιών, το υπουργείο έχει διευκρινίσει ότι θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (δεν προσμετρώνται οι απουσίες λόγω τεχνικών ζητημάτων και ασθενείας) και ότι ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών και μαθητριών θα εξεταστεί στο τέλος του Β' τετραμήνου.

Προβληματισμός από την ΟΛΜΕ

Τις επιφυλάξεις της για το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων έχει εκφράσει η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι τα μέτρα πρόληψης και ο τρόπος με τον οποίο αναμένεται να λειτουργήσουν οι σχολικές δομές δεν επαρκούν.

«Η αλήθεια είναι ότι, ο τρόπος με τον οποίο ανοίγουν τα σχολεία, αφενός δημιουργεί συνθήκες εξάπλωσης του ιού και αφετέρου, προδιαγράφει το νέο κλείσιμό τους το επόμενο διάστημα», αναφέρει η Ομοσπονδία.

Παράλληλα, έχει τονίσει την ανάγκη να προταχθούν εγκαίρως οι εμβολιασμοί των εκπαιδευτικών. «Θα είναι "δώρον άδωρον" να γίνει αυτό την άνοιξη ή στις αρχές καλοκαιριού», δήλωσε μέσα στην εβδομάδα ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος.

Η ΟΛΜΕ ζητά να γίνονται άμεσα και δωρεάν, μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ Covid στα σχολεία για εκπαιδευτικούς και μαθητές και να ληφθούν μέτρα «για την ουσιαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και όχι φόρτωμα αυτής της διαδικασίας στους εκπαιδευτικούς».

Τέλος, η ΟΛΜΕ ζητά να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών, να αξιοποιηθούν χώροι και αίθουσες, με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε να αραιώσει ο μαθητικός πληθυσμός στις σχολικές τάξεις.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Καθ. Πνευμονολογίας, Θ. Βασιλακόπουλος,εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να μεινουν κλειστά ολα τα Λύκεια, σε όλη την Ελλάδα.