Πέθανε ο Hilton Valentine των Animals

Θρήνος για τον καλλιτέχνη που απογείωσε το "House of the Rising Sun".

Ο κιθαρίστας και ιδρυτής του συγκροτήματος Τhe Animals, ο μουσικός που συνέθεσε ένα από τα πιο διάσημα riff στην ιστορία της ροκ, την εισαγωγή του "House of the Rising Sun", πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Το βρετανικό αυτό συγκρότημα έκανε τεράστια επιτυχία στην ποπ μουσική σκηνή την περίοδο του 60 και η επιτυχία του "The House of The Rising Sun" βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών και αμερικανικών charts το 1964.

O Βάλενταϊν συνίδρυσε τους Animals στο Νιούκαστλ, το 1963, μαζί με τον τραγουδιστή τους Ερικ Μπάρντον, τον μπασίστα Τσας Τσάντλερ, τον ντραμίστα Τζον Στιλ και τον πιανίστα Αλαν Πράις.

Το συγκρότημα έκανε έξι ακόμη μεγάλες επιτυχίες που έφθασαν μέχρι το βρετανικό top 10, μεταξύ των οποίων τα τραγούδια "Don't Let Me Be Misunderstood" και "We Gotta Get Out of This Place".

Mετά την διάλυση της αρχικής σύνθεσης του συγκροτήματος, το 1966, ο Βάλενταϊν ακολούθησε σόλο καριέρα αλλά στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές επανενώσεις των Animals και περιόδευσε μαζί με τον Μπάρντον το 2007.

Τα τελευταία χρόνια ήταν εγκατεστημένος στο Κονέκτικατ και είχε το συγκρότημα Skiffledog.

Η δισκογραφική εταιρεία των Animals, ABKCO Music, που κοινοποίησε την είδηση του θανάτου του στο twitter, χαρακτήρισε τον Χίλτον Βαλεντάιν ως «πρωτοπόρο κιθαρίστα που επηρέασε τον ήχο της ροκ για τις επόμενες δεκαετίες».

Ο Έρικ Μπάρντον αποχαιρέτησε τον φίλο του με μία ανάρτηση στο Instagram. «Η εισαγωγή του Rising Sun δεν θα ακούγεται πια ποτέ το ίδιο! Δεν το έπαιξες απλώς, το έζησες! Περάσαμε υπέροχες στιγμές μαζί […] Έχω συγκλονιστεί από την ξαφνική είδηση για τον θάνατο του Χίλτον. Rock In Peace».

