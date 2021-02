Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Φορητοί αναπνευστήρες και rapid test στα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας

Εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού παρέδωσε στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Εξήντα χιλιάδες rapid tests και πενήντα φορητούς αναπνευστήρες για τα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας παρέδωσε, την περασμένη Τρίτη, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο, προκειμένου να διανεμηθούν στις δομές της 3ης και 4ης υγειονομικής περιφέρειας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, κάθε υγειονομική περιφέρεια θα λάβει από τριάντα χιλιάδες τεστ, ενώ στο Ιπποκράτειο θα δοθούν 18 αναπνευστήρες, στο ΑΧΕΠΑ 15, στον Άγιο Παύλο 3 και στα νοσοκομεία των Σερρών 5, της Χαλκιδικής 6, του Κιλκίς 2 και της Γουμένισσας ένας.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι η υγειονομική κρίση δεν έχει τελειώσει, συνεπώς πρέπει να είμαστε όλοι εξαιρετικά προσεκτικοί για να αποφύγουμε ενδεχόμενη νέα έξαρση της πανδημίας. Για τους αναπνευστήρες τόνισε ότι θα βοηθήσουν πολλούς ανθρώπους να αποφύγουν τη διασωλήνωση, ενώ ταυτόχρονα θα αποσυμφορήσουν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δίνοντας πολύτιμο χρόνο στο σύστημα υγείας προκειμένου να ανταποκριθεί.

Τον εξοπλισμό παρέλαβε για λογαριασμό της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας, ο διοικητής Δημήτρης Τσαλικάκης.

Στο μεταξύ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, στην τελευταία του συνεδρίαση ενέκρινε τη δωρεά στην 3η ΥΠΕ είκοσι ενός προκατασκευασμένων οικίσκων, και στην 4η ΥΠΕ δεκαεννέα προκατασκευασμένων οικίσκων. Παράλληλα εγκρίθηκε η επιχορήγηση της ερευνητικής πρότασης της Ομάδας Μεταμόσχευσης της Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου με τίτλο «Προοπτική μελέτης της γενετικής προδιάθεσης για ενεργοποίηση του συμπληρώματος και της φλεγμονής σε ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη από COVID-19», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Εγκρίθηκε, επίσης, η επιχορήγηση έργου που αφορά στη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του χώρου Μοριακού Ελέγχου, του Κέντρου Αίματος ΑΧΕΠΑ για την επεξεργασία δειγμάτων ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για έλεγχο covid-19.