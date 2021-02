Αθλητικά

Europe Cup - Ηρακλής: Η αντίπαλος του στην φάση των “16”

Ποια ομάδα έβγαλε η κληρωτίδα αντίπαλο του «Γηραιού» στην φάση των «16».

Την πολωνική Άνβιλ Βλότσλαβεκ θα βρει στο δρόμο του για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup ο Ηρακλής. Αυτήν έβγαλε η κληρωτίδα αντίπαλο του «Γηραιού» στην φάση των «16», κατά τη διενέργεια της κλήρωσης σήμερα το μεσημέρι (3/2) στο Μόναχο.



Η Άνβιλ Βλότσλαβεκ προκρίθηκε ως μία εκ των τεσσάρων καλύτερων τριών από την κανονική περίοδο. Ο αγώνας ανάμεσα στον Ηρακλή και τον σύλλογο από την Πολωνία θα είναι νοκ - άουτ και όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν σε «φούσκα», to διάστημα 23-25 Μαρτίου.



«Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν τέσσερις ξεχωριστές «φούσκες» με τέσσερις ομάδες στην κάθε μία (δύο νοκ άουτ αγώνες), όπου θα διεξαχθούν εν συνεχεία και τα προημιτελικά της διοργάνωσης.