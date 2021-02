Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: Καταστροφικά τα στοιχεία, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής μίλησε στον ΑΝΤ1 για την πορεία της πανδημίας, τα σχολεία, την αγορά και το εμβόλιο, μία μέρα πριν από τη συνεδρίαση που θα κρίνει πολλά.

«Προτεραιότητα είναι οι ζωές των ανθρώπων, η οικονομία ξαναφτιάχνεται», σημείωσε ο Νικόλαος Σύψας μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το γνώμονα λήψης αποφάσεων της Επιτροπής για την πανδημία.

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων, είπε πως το άνοιγμα των γυμνασίων είχε προαποφασιστεί, για τις κόκκινες περιοχές, όπου θα παρέμεναν κλειστά τα λύκεια, μετά από δύσκολη συζήτηση στην Επιτροπή και με τη «ρητή αναγραφή ότι μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή η απόφασή μας».

«Τα στοιχεία είναι καταστροφικά, όχι απλώς ανησυχητικά, δεν έχουμε πολλές επιλογές, αν θέλουμε να προλάβουμε τα γεγονότα», είπε αναφερόμενος στα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο Σωτήρης Τσιόδρας, διαβεβαιώνοντας πως στην αυριανή σύσκεψη της Επιτροπής « θα μπουν στο τραπέζι όλα τα θέματα».

Ο καθηγητής ανέφερε πως «τον τελευταίο καιρό παίρνουμε πολλές αναφορές για συρροές κρουσμάτων σε σχολεία», συμπληρώνοντας πως «τα σχολεία αντανακλούν την επιδημία της κοινότητας» και προειδοποιώντας πως βάσει στοιχείων «η βρετανική μετάλλαξη ενδεχομένως να μολύνει περισσότερο τα παιδιά».

«Δεν μπορώ να προκαταλάβω τις αποφάσεις, αλλά όλα θα συζητηθούν», ανέφερε ερωτηθείς αν θα προταθεί το κλείσιμο των σχολείων.

Ως προς την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 και στην Αττική, ο Ν.Σύψας είπε πως το θέμα ετέθη στην προηγούμενη σύσκεψη, αλλά τα στοιχεία από του συγκοινωνιολόγους, έδειξαν ότι, «αν κλείσουμε στις 6, θα έχουμε μεγάλο συνωστισμό».

Ερωτηθείς για το αν θα εισηγηθεί η Επιτροπή ολικό lockdown, τύπου Μαρτίου, είπε ότι, «η εμπειρία μας λέει ότι ήταν το μόνο που δούλεψε, όλα τα υπόλοιπα απλά βοήθησαν. Είναι η πιο δραστική λύση που έχουμε, αλλά βεβαίως η οικονομική απώλεια είναι τεράστια» και συμπλήρωσε πως «είναι στο τραπέζι και θα συζητηθεί», επισημαίνοντας πως «δεν λύνεται το πρόβλημα, απλώς μεταφέρεται χρονικά».

Ενώ σχετικά με τη λογική του «ακορντεόν», ξεκαθάρισε πως «το έχουμε εξηγήσει: όλο το χειμώνα θα είμαστε με το «ακορντεόν», γιατί αυτό υπαγορεύει ο ιός.

Αναφορικά με τον μη εμβολιασμό των πολιτών άνω των 65 με το εμβόλιο της AstraZeneca, ο καθηγητής έκανε λόγο για «απόρροια ενός ακόμα ευρωπαϊκού λάθους», αφού όπως είπε, «από τη στιγμή που εγκρίθηκε από την ΕΜΑ, δεν μπορεί να βγαίνει η κάθε κυβέρνηση και να λέει δεν το κάνω, μπερδεύεται ο πολίτης».

Ενώ όσο αφορά στο ρωσικό εμβόλιο, εξήγησε πως το μέχρι τώρα πρόβλημα δεν είχε να κάνει με το ποιόν του, αλλά με το γεγονός ότι δεν είχε δοθεί καμία μελέτη για το εμβόλιο και ξαφνικά υπήρξε μία πολύ καλή δημοσίευση στο Lancet.

Τέλος, αναφέρθηκε ο καθηγητής στο αν τα εμβόλια σταματούν τη μετάδοση του ιού, και είπε πως υπάρχουν πολλές «ενθαρρυντικές μελέτες ότι τα εμβόλια σταματούν τη διάδοση» και τόνισε πως «αυτό δε σημαίνει ότι δεν τηρούμε τα μέτρα», αναφέρθηκε ωστόσο σε «φως στο τούνελ» από το εμβόλιο.