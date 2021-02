Υγεία - Περιβάλλον

Τσιόδρας: εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση στην Αττική

Το «καμπανάκι» του κινδύνου έκρουσε ο επικεφαλής της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Σωτήρης Τσιόδρας, μιλώντας στη Βουλή.

Το «καμπανάκι» του κινδύνου έκρουσε ο επικεφαλής της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Σωτήρης Τσιόδρας, μιλώντας στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, όπου παρέθεσε αναλυτικά στοιχεία για την πορεία της πανδημίας, εστιάζοντας στην ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στην Αττική.

Ο κ. Τσιόδρας τόνισε πως αυτή τη στιγμή στην Αττική υπάρχουν 4.000 ενεργά κρούσματα.

-Στον Βόρειο Τομέα είχαμε αύξηση κρουσμάτων κατά 82% σε μια εβδομάδα

-Στον κεντρικό Τομέα αύξηση 61% με 1.400 ενεργά κρούσματα

-Στον Δυτικό Τομέα αύξηση κρουσμάτων κατά 123%

-Στη Δυτική Αττική η κατάσταση παραμένει κρίσιμη παρά το σκληρό lockdown που έχει επιβληθεί εδώ και αρκετό καιρό.

-Στην Ανατολική Αττική η αύξηση των κρουσμάτων είναι στο 62%

Συμπλήρωσε επίσης πως ο δείκτης RT στην Αθήνα έφτασε το 1,1. Αυξητική τάση παρατηρείται και στις νέες νοσηλείες, ενώ τα δε λύματα είναι στα επίπεδα του Νοεμβρίου.

Όσον αφορά την πληρότητα ΜΕΘ στην Αττική είναι στο 63% και στη Θεσσαλονίκη στο 34%

«Η πατρίδα μας είναι σε σχετικά καλή θέση μαζί με άλλες σκανδιναβικές χώρες και είμαστε στα 100 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού» συμπλήρωσε ο κ. Τσιόδρας.

Ο καθηγητής είπε πως υπάρχει μία αύξηση κρουσμάτων στη μέση ηλικία, ενώ τόνισε πως όποιος είναι πάνω από 75 ετών έχει 200 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει και 100 να νοσηλευτεί.

Σχετικά με την μετάλλαξη, ο κ. Τσιόδρας επισήμανε πως το νέο στέλεχος επικρατεί όταν του δίνονται οι συνθήκες για την μετάδοσή του, ενώ ανέφερε πως αν επικρατήσει η μετάλλαξη στη χώρα μας, τότε θα έχουμε πρόβλημα τον Μάρτιο.

Ο κ. Τσιόδρας διευκρίνισε πως άλλο είναι η μετάλλαξη και άλλο η παραλλαγή καθώς, «παραλλαγή σημαίνει πολλές μεταλλάξεις μαζί».

Στη Χαλκιδική και στο Λασίθι επικρατεί η παραλλαγή του ιού κυρίως σε ασυμπτωματικούς και μεσήλικες, πράγμα το οποίο είναι αρκετά ανησυχητικό.

«Η επιδημία ακόμη δεν αφορά σε μεγάλο ποσοστό τα παιδιά, καθώς επίσης δεν νοσούν τόσο σοβαρά. Ωστόσο μπορούν ακόμη να μεταδώσουν ή να κολλήσουν τη νόσο στην οικογένειά του», είπε ο καθηγητής.

Όσον αφορά τα τεστ πλέον είμαστε στα 30.000 τεστ την ημέρα ανά μέσο όρο. «Φτάσαμε σε ένα σημείο που έγινε μεγάλος ντόρος για τα ταχέα αντιγόνα. Αυξήθηκε η χρήση τους γιατί είναι απλά , είναι γρήγορα , αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο τα μοριακά», ανέφερε ο κ. Τσιόδρας.