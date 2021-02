Υγεία - Περιβάλλον

Θωμαΐδης: Μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο η αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της Αττικής

Τι «λένε» οι μετρήσεις του ιικού φορτίου στα λύματα για την κατάσταση στην Αττική. Πώς γίνεται η διασπορά του κορονοϊού.

«Δυστυχώς δεν πάμε καλά, η αύξηση ήταν πολύ μεγάλη», ανέφερε ο καθηγητής Χημείας Ν.Θωμαΐδης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την εικόνα που δίνουν τα λύματα της Αττικής.

«Έχει γίνει εκτεταμένη πλέον διασπορά στην Αττική και πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα», είπε σχετικά και παρατήρησε πως υπάρχει σταδιακή αύξηση από τα Χριστούγεννα.

«Το ιικό φορτίο εξαπλώνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα», σημείωσε εκτιμώντας ότι πλέον η μετάδοση γίνεται από νέους και ασυμπτωματικούς ασθενείς.

Εξήγησε ωστόσο ότι, η διασπορά δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά στο σύνολο της συμπεριφοράς, αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα την επιστροφή στην εργασία και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

‘Όπως είπε, «τα λύματα δίνουν πληροφορίες για 7 με 10 μέρες μετά» και βάσει των στοιχείων της τελευταίας μέτρησης, που έγινε την περασμένη Τρίτη, είπε ότι «αυτό που σίγουρα θα δούμε, θα είναι μία αύξηση».

Κληθείς να δώσει συγκριτικά τα στοιχεία, είπε πως μιλάμε για μία απότομη αύξηση στο ιικό φορτίο, ανάλογη με εκείνη που είχαμε τον Οκτώβριο, πριν από το δεύτερο κύμα, που κορυφώθηκε τον Νοέμβριο. «Η αύξηση που είδαμε τώρα είναι μεγαλύτερη του Οκτωβρίου».

Πάντως, τόνισε ο καθηγητής πως, παραδοσιακά οι μήνες Φεβρουάριος – Μάρτιος είναι η «εποχή υπερμετάδοσης των ιών».