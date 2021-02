Κόσμος

Ναβάλνι: το πρώτο του μήνυμα μέσα από τη φυλακή

Ο ηγέτης της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης και επικριτής του Πούτιν, δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «νιώθει ελεύθερος άνθρωπος» πίσω από τα κάγκελα.

Ο ηγέτης της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι έστειλε το πρώτο του μήνυμα προς τους υποστηρικτές του, μέσω ανάρτησης στην σελίδα του στο Instagram, μετά την πρόσφατη καταδίκη του από δικαστήριο της Μόσχας που του επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 8 μηνών, για την υπόθεση Yves Rocher, στο οποίο επισημαίνει ότι «νιώθει ελεύθερος άνθρωπος».

«Οι σιδερένιες πόρτες κλείνουν πίσω μου με έναν εκκωφαντικό θόρυβο, αλλά εγώ νιώθω ελεύθερος άνθρωπος. Χάρη στην πεποίθησή μου ότι έχω δίκιο. Χάρη στην υποστήριξή σας. Χάρη στην υποστήριξη της οικογένειάς μου», λέει στο μήνυμά του.

Ο Ναβάλνι λέει επίσης στο μήνυμά του ότι συχνά σκεφτόταν τη φράση που λέει «δεν μπορείς να στερήσεις την ελευθερία από κάποιον που είναι ελεύθερος μέσα του», όπως και ότι διερωτάτο αν όντως ισχύει η φράση αυτή και απαντάει, «Πιστέψτε με, ισχύει!»