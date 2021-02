Life

Καταγγελία σε βάρος γνωστού ηθοποιού από συμπρωταγωνίστριές του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία έγινε από τρεις γυναίκες ηθοποιούς στο ΣΕΗ. Τι απαντά ο Σπύρος Μπιμπίλας για την διαρροή. Το «Πρωινό» αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο.