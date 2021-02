Κοινωνία

Εξάρθρωση σπείρας με λαθραία καπνικά προϊόντα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε εργαστήριο επεξεργασίας και συσκευασίας καπνού. Συνελήφθησαν μέλη της σπείρας. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τις κατασχεθείσες ποσότητες.

Εγκληματική ομάδα επεξεργασίας, συσκευασίας και διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι μέλη της εγκληματικής ομάδας, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος, ενώ ταυτοποιήθηκε η δράση ενός ακόμα ατόμου. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα και των ναρκωτικών.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, η εγκληματική ομάδα, από τον Οκτώβριο του 2020, δραστηριοποιείτο συστηματικά στην διακίνηση και πώληση λαθραίων προϊόντων καπνών.

Η εγκληματική ομάδα για την επίτευξη της παράνομης δραστηριότητάς της είχε εργαστήριο επεξεργασίας και συσκευασίας καπνού, στο οποίο υπήρχε η πρώτη ύλη και μηχανολογικός εξοπλισμός μέχρι το τελικό προϊόν, αλλά και χώρους όπου αποθηκεύονταν τα παράνομα καπνικά προϊόντα.

Σε αστυνομικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν την 3 και 4 Φεβρουαρίου σε πόλη της Βόρειας Ελλάδας, διενεργήθηκαν έρευνες σε μηχανουργείο, τρεις αποθηκευτικούς χώρους και τέσσερις οικίες κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρης μηχανολογικός εξοπλισμός επεξεργασίας και συσκευασίας καπνού,

2 οχήματα,

2.311 συσκευασίες καπνού διαφόρων επωνυμιών χωρίς ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης,

29.800 κενές συσκευασίες καπνού,

9 χαρτοκιβώτια με ημιεπεξεργασμένο καπνό συνολικού βάρους 1.080 περίπου κιλών,

3 σακούλες με επεξεργασμένο καπνό συνολικού βάρους 35,9 κιλών,

σακούλα με 780 γραμμάρια κατεργασμένου καπνού,

συσκευασία καπνού 50 γραμμαρίων χωρίς ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης,

μικρόδεμα με ακατέργαστη κάνναβη μεικτού βάρους 18 γραμμαρίων,

10 πακέτα τσιγάρων, χωρίς ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης και

σημειωματάριο με χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τις κατασχεθείσες ποσότητες υπολογίζονται ότι ανέρχονται σε 416.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες, με την δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.