Κοινωνία

ΕΛΑΣ: χειροπέδες σε ζευγάρι διαρρηκτών

Ο τρόπος που δρούσαν και επέλεγαν τους στόχους τους. Τι βρήκαν οι Αρχές στην κατοχή τους.

Χειροπέδες σε έναν 31χρονο και μια 38χρονη, αλλοδαποί αμφότεροι, πέρασαν το απόγευμα της Δευτέρας 1 Φεβρουαρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, «στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, αναφορικά με δύο άτομα που διέπρατταν κλοπές από οικίες και καταστήματα, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας που εντόπισε τους ανωτέρω και πιστοποίησε την εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω τουλάχιστον από τις αρχές του τρέχοντος έτους είχαν οργανωθεί, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από οικίες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με τον άνδρα να έχει αναλάβει το ρόλο του φυσικού αυτουργού και τη γυναίκα το ρόλο του τσιλιαδόρου.

Ως προς τον τρόπο δράσης, επέλεγαν κυρίως ως στόχους μονοκατοικίες που εξωτερικά φαίνονταν να μην είναι πρόσφατα κατοικήσιμες. Επίσης, διέπρατταν τις διαρρήξεις απογευματινές και βραδινές ώρες και χρησιμοποιούσαν ως μέσο μετάβασης και διαφυγής συγκεκριμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, περίστροφο, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές, κοσμήματα, ρολόγια, παλαιά νομίσματα, κατσαβίδια, χρηματικά ποσά και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη των κλοπών.

Από την μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 8 περιπτώσεις κλοπών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».