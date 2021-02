Life

Πάρης Χανιώτης: ο γυμναστής που προπονεί με παραδοσιακά τραγούδια (βίντεο)

Ο Πάρης Χανιώτης είναι γυμναστής από την Ξάνθη που προπονεί με κρητικά, ποντιακά και σαρακατσάνικα τραγούδια και γίνεται viral. Τι είπε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".