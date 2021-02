Τεχνολογία - Επιστήμη

Καθηγητής Χάρβαρντ: μας επισκέφθηκαν εξωγήινοι και έρχονται κι άλλοι...

Μια συναρπαστική υπόθεση για ένα αντικείμενο που πρόσφατα περιπλανήθηκε στο ηλιακό μας σύστημα.

Όταν το πρώτο σημάδι έξυπνης ζωής επισκεφθεί τη Γη από το διάστημα, δεν θα είναι ένα τεράστιος δίσκος που αιωρείται πάνω από τη Νέα Υόρκη. Πιθανότατα, θα είναι σκουπίδια ενός εξωγήινου πολιτισμού. Ο Avi Loeb, πρόεδρος του Τμήματος Αστρονομίας του Χάρβαρντ, πιστεύει ότι έχει ήδη βρει μερικά από αυτά τα σκουπίδια.

Στο επερχόμενο βιβλίο του, «Εξωγήινος: Το πρώτο σημάδι της ευφυούς ζωής πέρα από τη Γη» (Houghton Mifflin Harcourt) ο καθηγητής παρουσιάζει μια συναρπαστική υπόθεση για ένα αντικείμενο που πρόσφατα περιπλανήθηκε στο ηλιακό μας σύστημα. Τονίζει ότι δεν ήταν απλώς ένα κομμάτι μετεωρίτη, αλλά ένα κομμάτι εξωγήινης τεχνολογίας.

Το εν λόγω αντικείμενο ταξίδεψε προς το ηλιακό μας σύστημα από τον Vega, ένα κοντινό αστέρι 25 έτη φωτός μακριά και παρεμπόδισε το τροχιακό επίπεδο του ηλιακού μας συστήματος στις 6 Σεπτεμβρίου 2017.

Στις 9 Σεπτεμβρίου έφθασε πιο κοντά στον ήλιο. Στα τέλη Σεπτεμβρίου εξερράγη περίπου 58.900 μίλια μακριά από την τροχιά της Αφροδίτης και στη συνέχεια, στις 7 Οκτωβρίου, πέρασε κοντά από τη Γη πριν «κινηθεί γρήγορα προς τον αστερισμό του Πήγασου», γράφει ο Loeb στο Βιβλίο.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε για πρώτη φορά από ένα παρατηρητήριο στη Χαβάη με το Τηλεσκόπιο Πανοραμικής Έρευνας και το Σύστημα Ταχείας Απόκρισης (Pan-STARRS), το τηλεσκόπιο υψηλότερης ευκρίνειας στη Γη.

Πηγή: nypost.com