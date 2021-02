Υγεία - Περιβάλλον

Νοτιοαφρικανική μετάλλαξη κορονοϊού: Αυξάνονται τα κρούσματα στην Ελλάδα

168 μεταλλάξεις σε ένα 24ωρο. Που εντοπίστηκαν οι νέες μολύνσεις. Πόσα ειναι συνολικά τα κρούσματα με μεταλλάξεις του Covid-19 στην χώρα μας.

Στα 403 έφτασαν συνολικά τα μεταλλαγμένα στελέχη κορονοϊού που έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας από τα οποία 6 αφορούν τη Νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, και όλα τα υπόλοιπα την Βρετανική, σύμφωνα με το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2.

Τα νεότερα δεδομένα προκύπτουν μετά τη γονιδιωματική ανάλυση 382 δειγμάτων που αφορούν στην περίοδο 29 Δεκεμβρίου-2 Φεβρουαρίου 2021 και προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης, Σερρών, Κιλκίς και Μυτιλήνης.

Στο σύνολο των 382 δειγμάτων που αναλύθηκαν, όλα πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας που απαιτούνται για την ανάλυση και ο τελικός έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Από τον έλεγχο αναδείχθηκαν συνολικά 168 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern). Από αυτά, 166 δείγματα ήταν θετικά για το νέο στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7/UK) και 2 δείγματα ήταν θετικά για το νέο στέλεχος 20H/501Y.V2 (Lineage B.1.351/South Africa).

Συγκεκριμένα, το στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7/UK lineage) ανιχνεύθηκε σε:

-114 δείγματα από την Περιφέρεια Αττικής (92 από την κοινότητα και 22 νοσοκομειακά)

-10 δείγματα από την Π.Ε. Θεσσαλονίκης (4 από την κοινότητα και 6 νοσοκομειακά)

-16 δείγματα από την Π.Ε. Κοζάνης (όλα νοσοκομειακά)

-16 δείγματα από την Π.Ε. Λασιθίου (8 από την κοινότητα και 8 νοσοκομειακά)

-9 δείγματα από την Π.Ε. Ηρακλείου (5 από την κοινότητα και 4 νοσοκομειακά)

-1 δείγμα από την Π.Ε. Ιωαννίνων (νοσοκομειακό)

Σε ό,τι αφορά το στέλεχος 20H/501Y.V2 (Lineage B.1.351/South Africa) ανιχνεύθηκε σε 2 δείγματα από την Π.Ε. Ιωαννίνων (νοσοκομειακά).

Συνολικά στη χώρα μας έχουν ταυτοποιηθεί 397 δείγματα θετικά για το μεταλλαγμένο στέλεχος Β.1.1.7/UK lineage και 6 δείγματα για το μεταλλαγμένο στέλεχος Lineage B.1.351/South Africa του ιού SARS-CoV-2.