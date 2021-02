Παράξενα

Αγίου Βαλεντίνου: “Κορονοτούρτες” για την ημέρα των ερωτευμένων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τούρτες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας.

Μία φαεινή ιδέα, που είναι και… επίκαιρη είχε ένας ζαχαροπλάστης στη Θεσσαλονίκη ενόψει του Αγίου Βαλεντίνου, καθώς εκτός από την -γνωστή- τούρτα σοκολάτας, οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν φέτος και «κορονο-τούρτα» για την ημέρα των ερωτευμένων!

«Αντίστροφα» μετράμε για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και ανάμεσα στα μαγαζιά που έχουν την τιμητική τους αυτές τις ημέρες, είναι τα ζαχαροπλαστεία. Οι ζαχαροπλάστες έχουν αρχίσει ήδη τις προετοιμασίες για την υλοποίηση των ιδεών τους, που φέτος, είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας.

Όπως οι τούρτες ενός ζαχαροπλαστείου στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είναι διακοσμημένες... με ερωτευμένα αρκουδάκια να φοράνε μάσκα.

Ο πρόεδρος της Συντεχνίας Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος του Β.Ε.Θ και της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας Μάριος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί με τη συγκεκριμένη τούρτα και τον στολισμό της.

Το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο σημειώνεται, ότι και κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτών είχε φτιάξει και βασιλόπιτα κορονοϊού, ενώ την ίδια περίοδο κατασκεύασε και την 3D κορωνο-τούρτα που απεικόνιζε το στέλεχος του κορονοϊού, πλαισιωμένη από τη μάσκα προστασίας και τα χειρουργικά γάντια.

Πηγή: ThessToday.gr