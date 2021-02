Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο για τον κορονοϊό και γονιμότητα: τι ισχύει; (βίντεο)

Γιατί η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, έκανε λόγο για παραπληροφόρηση. Τι είπε για τα εμβόλια των Pfizer και AstraZeneca.

Κατηγορηματική πως το εμβόλιο για την COVID-19 δεν επηρεάζει τη γονιμότητα, εμφανίστηκε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση» που είχε δημιουργήσει προβληματισμό κυρίως σε γυναίκες που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία, η κ. Θεοδωρίδου ξεκαθάρισε πως η γονιμότητα δεν επηρεάζεται ούτε από το ίδιο το εμβόλιο ούτε και από τα αντισώματα που δημιουργεί.

Όπως είπε, αυτήν την περίοδο βιώνουμε παράλληλα δύο επιδημίες, αυτήν του κορονοϊού και εκείνη της υπερπληροφόρησης, η οποία δημιουργεί φόβους και ανασφάλεια. «Πιστεύουμε ότι οι εμβολιασμοί θα αντιμετωπίσουν την πρώτη. Για τη δεύτερη, θα πρέπει να εφαρμόσουμε όλοι το “παν μέτρον άριστον”», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca, είπε πως είναι «ασφαλές, ανοσογόνο και αποτελεσματικό», σημειώνοντας ότι προστατεύει το σύνολο των εμβολιαζόμενων και μειώνει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο. Παραδέχθηκε πως όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά του σε άτομα άνω των 65 ετών, δεν υπάρχει ακόμη αξιόπιστο δείγμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Εκτίμησε όμως ότι θα αποδειχθεί αποτελεσματικό και για τους ηλικιωμένους.

Έτσι, με τα έως τώρα δεδομένα, στην Ελλάδα το εμβόλιο της AstraZeneca προορίζεται για άτομα ηλικίας 18-64 ετών. Το μεσοδιάστημα μεταξύ 1ης και 2ης δόσης ορίστηκε στις 12 εβδομάδες, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό το επίπεδο των αντισωμάτων, όπως εξήγησε η Μαρία Θεοδωρίδου.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca έναντι των μεταλλάξεων, όπως για παράδειγμα αυτόν της Νοτίου Αφρικής (όπου σταμάτησε η χορήγησή του), η κ. Θεοδωρίδου είπε πως είναι εντελώς διαφορετικές οι περιπτώσεις της αφρικανικής χώρας και της Ελλάδας, μιας και εδώ έχουμε πολύ λίγα κρούσματα αυτής της παραλλαγής του ιού.

Τέλος, αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες για τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες χορηγείται το συγκεκριμένο εμβόλιο, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών τόνισε πως ο κεντρικός πυρήνας στην Ευρώπη είναι ο ίδιος, ότι δηλαδή υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα σε ηλικιωμένους. Συμπλήρωσε ότι «ευελπιστούμε σε θετικά νέα» για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca και σε άτομα άνω των 65 ετών.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών έκανε ειδική αναφορά στα ελπιδοφόρα στοιχεία που έρχονται από το Ισραήλ, όπου έχει προχωρήσει σε μεγάλο ποσοστό η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Το εμβόλιο της Pfizer φαίνεται πως έχει μειώσει κατά 26% τις εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία και προστατεύει από σοβαρές λοιμώξεις που σχετίζονται με την COVID-19.