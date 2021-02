Πολιτική

Ακάρ προς Ελλάδα: αποστρατιωτικοποίηση νησιών αφού μιλάτε για φιλία...

Ο Ακάρ έκανε λόγο για «προκλητικές επισκέψεις σε νησιά κάτω από τη μύτη μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Σε προκλητικές δηλώσεις για αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών προχώρησε εκ νέου ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ.

«Οι Έλληνες στρατικοποίησαν 16 από τα 23 νησιά που πρέπει να είναι σε καθεστώς αποστρατικοποίησης, παρά τις συνθήκες Λωζάννης και Παρισίων. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει χωρικά ύδατα 6 μίλια και εναέριο χώρο 10 μίλια».

Ο Ακάρ αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα νησιά κάνοντας λόγο για «προκλητικές επισκέψεις κάτω από τη μύτη μας. Αυτές είναι προκλήσεις! Αφού μιλάτε για φιλία, τότε αποστρατικοποιήστε τα νησιά!»

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας εξαπέλυσε βολές και κατά του Νίκου Παναγιωτόπουλου: «Ο Έλληνας υπουργός είπε σε υπουργό της Γερμανίας πως “τρεις φορές φτάσαμε στα πρόθυρα πολέμου με την Τουρκία”. Βλέπουν όνειρα. Δεν έχουμε ούτε σκέψεις, ούτε σχέδια. Ο Έλληνας υπουργός ζήτησε από την Γερμανίδα ομόλογο του την ακύρωση της παράδοσης των υποβρυχίων και των ανταλλακτικών. Η Γερμανία αρνήθηκε το αίτημα αυτό», δήλωσε.

Όσον αφορά στο ζήτημα των S-400, μίλησε για «μοντέλο Κρήτης». «Είπαμε στις ΗΠΑ πως είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε στο ίδιο μοντέλο που εφαρμόζεται με τους S-300 στην Κρήτη. Δεν σημαίνει πως θα τα χρησιμοποιούμε συνέχεια τα συστήματα αυτά. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση απειλής και αυτό το αποφασίζουμε εμείς», δήλωσε.