Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα νέα κρούσματα - “Φωτιά” στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Λίγη ώρα πριν απο το τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο lockdown, το οποίο θα έχει άμεση εφαρμογή, σύμφωνα και με την εισήγηση των λοιμωξιολόγων, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκε ακόμη ένα "μαύρο" ψυχολογικό φράγμα, καθώς ξεπέρασαν τους 6.000 οι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση, παραμένει αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες ημέρες ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ.

Την Τρίτη ανακοινώθηκαν 1526 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από το σύνολο των 1526 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 11 είναι εισαγόμενα, εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από το σύνολο των νέων κρουσμάτων, σχεδόν τα μισά, τα 750 καταγράφηκαν στην Αττική και ακόμη 174 στην Θεσσαλονίκη.

Σχεδόν τριψήφιος ειναι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων σε Αχαΐα και Εύβοια, όπου καταγράφηκαν 97 και 87 νέες μολύνσεις την Τρίτη, ενώ ειναι χαρακτηριστικό ότι νέα κρούσματα καταγράφηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες σχεδόν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και σε πολλά νησιά.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: