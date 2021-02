Οικονομία

Επιταγές: Άκυρη η σφράγιση τους από την αρχή του έτους

Το νομοσχέδιο για την αναστολή πληρωμής επιταγών, έχει αναδρομική ισχύ. Δείτε αναλυτικά τι ισχύει για κάθε περίπτωση.

Αναδρομική ισχύ από 2 Ιανουαρίου έχει η ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά την αναστολή πληρωμής επιταγών για 75 ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό είναι άκυρες όσες σφραγίσεις επιταγών έγιναν το προηγούμενο διάστημα.

Το μέτρο αφορά όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ και οι πωλήσεις τους είναι μειωμένες κατά 40% το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2019.

Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020 μπορούν να επωφεληθούν του μέτρου της αναστολής πληρωμής επιταγών για 75 ημέρες με μοναδική προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Επιπροσθέτως, όσες επιταγές έχουν ημερομηνία λήξης από 18-11-2020 έως 31-12-2020 και καλύπτονταν από το μέτρο της αναστολής των προθεσμιών λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέρες, προβλέπεται η παράταση της αναστολής των εν λόγω προθεσμιών κατά επιπλέον 45 ημέρες.

Επίσης, όσοι έχουν στην κατοχή τους επιταγές που υπερβαίνουν το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε, για τις επιταγές που οι ίδιοι οφείλουν, λαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρησης στον «Τειρεσία», εφόσον τις εξοφλήσουν εντός 75 ημερών.

Σημειώνεται ότι όσοι επαγγελματίες επιθυμούν μπορούν είτε να πληρώσουν στις τράπεζες τις επιταγές, παρόλο που δικαιούνται 75 ημέρες αναστολή, είτε κατευθείαν στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

