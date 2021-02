Υγεία - Περιβάλλον

Ευρωκλινική - χειρουργική γόνατος: υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα ROSA® KNEE SYSTEM

Το μέλλον της ρομποτικής χειρουργικής γόνατος που προσφέρει μέγιστη ακρίβεια και άριστο αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ασθενή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Ο Όμιλος Ευρωκλινικής φέρνει το μέλλον στην ρομποτική χειρουργική γόνατος με το νέο υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα, ROSA® KNEE SYSTEM για τις επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος, συνεχίζοντας και τη νέα χρονιά τις επενδύσεις σε ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Το νέο ρομποτικό σύστημα που διαθέτει πλέον η Ευρωκλινική, αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο για τον ορθοπαιδικό χειρουργό, καθοδηγώντας τον μέσω υπολογιστή σε όλα τα στάδια της επέμβασης, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα άριστο αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Πιο αναλυτικά, το ROSA® KNEE SYSTEM αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» για τις παθήσεις του γόνατος, αφού αποτελεί μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδο με ακρίβεια χιλιοστού, η οποία εμφανίζει πολλαπλά οφέλη για κάθε ασθενή, ανάμεσα στα οποία είναι ο λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, μικρότερος κίνδυνος επιπλοκών, μικρότερη απώλεια αίματος, ελάχιστος χρόνος νοσηλείας, ταχύτερη ανάρρωση, άμεση αποκατάσταση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, δυνατότητα επέμβασης σε σύνθετες περιπτώσεις και σε ασθενείς με υλικά οστεοσύνθεσης ή προϋπάρχοντα εμφυτεύματα, καθώς και ένα μακροπρόθεσμο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Το νέο ρομποτικό σύστημα αρθροπλαστικής γόνατος ενισχύει το ήδη πολύ υψηλό επίπεδο του ορθοπαιδικού τμήματος της Ευρωκλινικής Αθηνών το οποίο είναι στελεχωμένο από ορθοπαιδικούς με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση, ενώ διαθέτει παράλληλα το πιο σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση όλου του φάσματος των ορθοπαιδικών παθήσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινικής, κ. Αντώνης Βουκλαρής δήλωσε: “Στο πλαίσιο συνεχούς δέσμευσης της Κλινικής μας σε ό,τι πιο πρωτοποριακό, επενδύουμε σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής και δη στη ρομποτική χειρουργική, η οποία αποτελεί το μέλλον της ιατρικής, αναβαθμίζοντας συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε στους ασθενείς μας”».