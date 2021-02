Κόσμος

Τρομακτικό ατύχημα σε ανισόπεδο κόμβο (βίντεο-ντοκουμέντο)

Φορτηγό έκανε “βουτιά” από μεγάλο ύψος σε δρόμο, στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ. Από “θαύμα” δεν υπήρξαν θύματα.

Σοκάρουν οι εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές του Ουισκόνσιν, από ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, σε ανισόπεδο κόμβο.

Ο οδηγός ενός μικρού φορτηγού έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε από ύψος περίπου 23 μέτρων σε δρόμο. Από το σημείο δεν διερχόταν άλλο αυτοκίνητο, εκείνη την ώρα.

Σήμανε συναγερμός και ο οδηγός απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος, ενώ διακομίστηκε – διατηρώντας τις αισθήσεις του – σε νοσοκομείο.