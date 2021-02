Life

Demy: έχω από παιδί την ψυχική πάθηση OCD (βίντεο)

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στη Eurovision, στις φοβίες και τα άγχη που την ταλαιπωρούν αλλά και στον σύντροφό της που στέκεται με αγάπη στο πλευρό της.