Κοινωνία

Καραμπόλα με τραυματίες στον Κηφισό

Απέραντο "πάρκινγκ" ο Κηφισός λόγω τροχαίου. Καραμπόλα με περιπολικό, κλούβα και τέσσερα αυτοκίνητα.

Καραμπόλα σμειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Κηφισό, στο ύψους της Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο εμπλέκονται μία κλούβα της αστυνομίας για μεταφορά κρατουμένων, ένα περιπολικό και τέσσερα ΙΧ.

Από το τροχαίο, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνθρωποι και προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Στο σημείο υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα.