Πέθανε ο Αντώνης Καλογιάννης

Έφυγε από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδιστές.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 81 ετών, ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής, Αντώνης Καλογιάννης. Αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά από ανάρτηση των οικείων του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Γεννημένος το 1940 στην Καισαριανή, ο Αντώνης Καλογιάννης τραγούδησε κατεξοχήν για τον έρωτα. Το μακρύ ταξίδι του Καλογιάννη στο ελληνικό τραγούδι ξεπερνά τα 40 χρόνια. Συνεργάστηκε με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες (Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Δήμο Μούτση, Μίμη Πλέσσα, Σταύρο Κουγιουμτζή, Ηλία Ανδριόπουλο, Μάριο Τόκα κ.α.) αλλά και ποιητές και στιχουργούς (Γιάννη Ρίτσο, Γιώργο Σεφέρη, Μανώλη Αναγνωστάκη, Τ. Λειβαδίτη, Δ. Χριστοδούλου, Λευτέρη Παπαδόπουλο κ.α.)

Ανέβηκε για πρώτη φορά στο πάλκο το 1966. Την ίδια χρονιά τον ανακάλυψε ο Μίκης Θεοδωράκης και έδωσε τις πρώτες του συναυλίες στην τότε Σοβιετική Ένωση και κατόπιν στην Ελλάδα. Κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών του 1967 έφυγε στο εξωτερικό με την Μαρία Φαραντούρη και δημιούργησε λαϊκή ορχήστρα, με την οποία έδωσαν συναυλίες που είχαν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι στον αγώνα κατά της Χούντας.

Το 1970 αποφυλακίζεται ο Μίκης Θεοδωράκης και μαζί θα δώσουν περισσότερες από 500 συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία, κάνοντας γνωστή την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε τότε στη χώρα μας. Το 1972 ο Αντώνης Καλογιάννης επιστρέφει στην Ελλάδα και τραγουδά σε αρκετές μπουάτ στην Πλάκα.

Ξεχωριστές στιγμές στην καριέρα του είναι η ηχογράφηση του “Πνευματικού Εμβατηρίου” του Άγγελου Σικελιανού και το “Κατάσταση Πολιορκίας” το 1970, μαζί με την Μαρία Φαραντούρη, καθώς και του “Ήλιος και Χρόνος / Επιφάνεια Αβέρωφ” το 1975.

Η δεκαετία του '80, ξεκίνησε με έναν δίσκο (Μίμη Πλέσσα - Δημήτρη Χριστοδούλου “Τραγούδια της γειτονιάς” / 1980), που, μάλλον, έκλεισε την προηγούμενη δεκαετία, γιατί, ουσιαστικά, με τον επόμενο δίσκο του (“Τα σημερινά” / 1981), ο Αντώνης Καλογιάννης, έκανε την στροφή του στο ερωτικό τραγούδι, όπου και καθιερώθηκε ως ένας, ερωτικός πλέον, τραγουδιστής. Με τα χρυσά (50.000 πωλήσεις) “Σημερινά”, του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Λάκη Τεάζη, ο Καλογιάννης άνοιξε την πιο εμπορική δεκαετία της καριέρας του και με ένα τραγούδι -μεγάλη επιτυχία, το “Όμορφή μου Κατερίνα”, που το ακολούθησαν, τα επόμενα χρόνια, κι άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπου ο τίτλος τους παρέπεμπε σε γυναικεία ονόματα.

Μετά τις μεγάλες αυτές επιτυχίες, η δισκογραφία του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίστηκε ως και τα τέλη σχεδόν της δεκαετίας του '90, όπου το 1997 κυκλοφόρησε ο τελευταίος δίσκος του.

Δισκογραφία

Κάτι φταίει

Τα πρώτα μου τραγούδια

Ερωτικά

Συνοικισμός Α΄ (1972)

Για μια σταγόνα αλάτι (1973)

Τα λιοτρόπια (1974)

Τι ώρα νά 'ναι

Τραγούδια Μ. Θεοδωράκη

Γράμματα στο Μακρυγιάννη (1979)

Τα σημερινά (1981)

Μικραίνει ο κόσμος (1983)

Μικρά Ερωτικά (1984)

Και που λες Ευτυχία (1985)

Επικινδυνα παιχνιδια (1990)

Σε ανύποπτο χρόνο (1991)

Αντίθετη Πορεία (1993)

Ιστορίες αγγέλων (1997)