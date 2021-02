Πολιτική

Στην Ελλάδα ο Κάρολος την 25η Μαρτίου

Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρίγκιπα της Ουαλίας. Τι απάντησε ο Κάρολος.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα της Ουαλίας, διάδοχο του Βρετανικού θρόνου, Κάρολο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρωθυπουργός επανέλαβε στον πρίγκιπα Κάρολο την πρόσκληση να παραστεί στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ωστε να τιμηθεί η συνεισφορά της Βρετανίας στον αγώνα για την ανεξαρτησία.

Ο πρίγκιπας Κάρολος τόνισε την αγάπη του για την Ελλάδα και ανέφερε τη δράση του φιλανθρωπικού ιδρύματος Prince’s Trust International στη χώρα μας. Απάντησε δε θετικά στην πρόσκληση να έρθει την 25η Μαρτίου στην Ελλάδα, σημειώνοντας όμως ότι η οριστική του απάντηση εξαρτάται από την εξέλιξη της πανδημίας.