Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού και ποιες είναι στο "κόκκινο". Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Ανησυχία επικρατεί για την αύξηση των κρουσμάτων σε αρκετές περιοχές, ενώ σήμερα ανακοινώθηκαν 1410 νέα κρούσματα. Την μάχη έχασαν 21 άνθρωποι το τελευταίο 24ωρο, ενώ 293 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα.

Από το σύνολο των 1410 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα ένα είναι εισαγόμενο και κανένα δεν εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στο "κόκκινο" παραμένει η Αττική με 762 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 128 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο.



Επίσης στην Αχαΐα ανιχνεύτηκαν το τελευταίο 24ωρο 95 νέα κρούσματα και στην Εύβοια 56.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: