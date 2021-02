Αθλητικά

Πέθανε ο Ηλίας Παπαγιάννης

Μεγάλη απώλεια για τον χώρο του αθλητισμού.

Στο πένθος βυθίστηκε η ελληνική πυγμαχία, καθώς έφυγε από την ζωή ο Ηλίας Παπαγιάννης.

Ο εκλιπών είχε διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών, ομοσπονδιακός προπονητής ενώ είχε ιδρύσει το σωματείο Πολυδεύκης Περιστερίου.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας για το θάνατο του Παπαγιάννη:

«Η Πυγμαχια μας ακόμα πιο φτωχή !!!

Με βαθια? θλι?ψη σας ενημερω?νουμε ο?τι ο Ηλι?ας Παπαγια?ννης απεβι?ωσε.

Υπη?ρξε επι? σειρα? ετω?ν Προεδρος του Συνδε?σμου Προπονητω?ν, Ομοσπονδιακο?ς Προπονητη?ς και ιδρυτη?ς του Σωματει?ου Πολυδευ?κης Περιστερι?ου.

Το Διοικητικο? Συμβου?λιο της Ε.Ο.Π. εκφρα?ζει τα θερμα? του συλλυπητη?ρια στην Οικογε?νεια του εκλιπο?ντος .

Καλο? ταξι?δι φι?λε Ηλι?α θα σε θυμο?μαστε για πα?ντα».