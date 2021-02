Κοινωνία

Ο Γιώργος Παπαδάκης για την “Πανδη-Μήδεια” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής για τους αρνητές της πανδημίας, την κακοκαιρία και τον Άγιο Βαλεντίνο.