Κοινωνία

Lockdown: Με νέα έντυπα η μετακίνηση των εργαζομένων

Τι αλλάζει από σήμερα. Αναλυτικά οι τρόποι μετακίνησης των εργαζομένων.

Αλλάζουν από σήμερα τα δεδομένα για τις μετακινήσεις των εργαζομένων και τις σχετικές βεβαιώσεις που μπορούν να έχουν στη διάθεση τους. Το υπουργείο Εργασίας, ωστόσο, αποσαφηνίζει ότι τις δύο πρώτες ημέρες της εφαρμογής του νέου πλαισίου, δηλαδή σήμερα κι αύριο, θα γίνονται έλεγχοι και συστάσεις προς τους εργαζόμενους από τις αρμόδιες αρχές. Από το πρωί της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου (6 π.μ.), το μέτρο θα εφαρμοστεί με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις μετακινήσεις εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, δεν δύνανται να λαμβάνουν βεβαιώσεις μετακίνησης από τον εργοδότη τους, είτε από την ΕΡΓΑΝΗ είτε από το forma.gov.gr. Οι έλεγχοι της τήρησης των μέτρων στους χώρους εργασίας, θα πραγματοποιούνται στη βάση της προδήλωσης που γίνεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία, σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων ή εμπίπτουν στην κατηγορία του αναγκαίου προσωπικού. Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις που εκδίδονται από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα αφορούν αποκλειστικά στο νόμιμο δηλωθέν ωράριο εργασίας. Οι άδειες μετακίνησης, που βρίσκονται σε ισχύ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία, καθώς και σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων, παύουν να ισχύουν.

Για το δε δημόσιο τομέα, οι έλεγχοι θα γίνονται με βάση το πλάνο εργασιών που οφείλουν να διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες και από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και θα αναφέρεται και στους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασία. Οι βεβαιώσεις κίνησης θα πρέπει να φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας με τη φροντίδα των οικείων διευθύνσεων προσωπικού, ενώ θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.

Επιπλέον, οι επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα εκδιδόμενη από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή ΝΠΔΔ, π.χ. δικηγορικοί σύλλογοι, Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, ιατρικοί σύλλογοι, δεν απαιτείται προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους να φέρουν την απαιτούμενη εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικών προσώπων και επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον επιδεικνύουν την σε ισχύ επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.

Με νέο έντυπο, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ή από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr, μπορούν επίσης να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά το έντυπο να συνοδεύεται από τη φορολογική ταυτότητά τους, η οποία παρέχεται μέσω του TAXISNET (στοιχεία μητρώου φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας).

Με νέο έντυπο, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», θα μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.

Όσον αφορά τη μετακίνηση των δημοσιογράφων για επαγγελματικούς λόγους, αυτή εξακολουθεί να πραγματοποιείται με τον τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Όσον αφορά τις κλειστές επιχειρήσεις, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

Περαιτέρω διευκρινίζεται:

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η εξ αποστάσεως εργασία παρέχεται εκ περιτροπής, ο εργοδότης δύναται να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του ειδικού σκοπού εντύπου Ε4.1.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία η εργασία παρέχεται με κυλιόμενο ωράριο, ο εργοδότης δύναται να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του καταχωρημένου στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» προγράμματος εργασίας.

Επιπλέον, για τους εργαζόμενους οι οποίοι αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο, από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή νέο έντυπο «βεβαίωση κίνησης εργαζομένου με εργόσημο». Το έντυπο αυτό εκδίδεται, μέσω του ιστότοπου forma.gov.gr/. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο για τη μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Τα νέα έντυπα «βεβαίωσης κίνησης εργαζομένων» ισχύουν από σήμερα για την εκτέλεση της εργασίας τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Από τα νέα έντυπα αποκλείονται όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται:

α) σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας

β) τηλεργασίας και

γ) νόμιμης άδειας

και οι οποίοι θα μπορούν πλέον να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται αφενός μεν ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» https://eservices.yeka.gr/ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αφετέρου δε από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης του εργοδότη, η οποία χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση/εργοδότη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για το διάστημα από 15/2/2021 και ώρα 06.00 έως και 17/2/2021 και ώρα 05:59, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και προς την εργασία τους με τα παλαιά έντυπα φόρμες-άδειες κυκλοφορίας εργαζομένου.