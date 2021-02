Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ακυρώθηκε το ραντεβού για εμβολιασμό και δεν την ενημέρωσε κανείς

Δείτε τα στοιχεία που δείχνουν ότι της έστειλαν μήνυμα επιβεβαίωσης λίγο πριν το ραντεβού, ενώ η ακύρωση είχε γίνει από την προηγούμενη ημέρα.

Την ταλαιπωρία που βίωσε η μητέρα της, η οποία δεν κατάφερε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, καθώς όταν έφτασε στο εμβολιαστικό κέντρο της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού την ενημέρωσαν πως τα ραντεβού έχουν ακυρωθεί λόγω της κακοκαιρίας , καταγγέλλει η Κωνσταντίνα Τσιμερέκη μιλώντας στον Realfm 97.8.

"Μπήκα την πρώτη μέρα που άνοιξε η πλατφόρμα για τις ηλικίες 60-64 ετών, προσπαθώντας να εξασφαλίσω για τη μητέρα μου την πιο κοντινή ημερομηνία που μπορούσα" λέει, σημειώνοντας πως το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τις 9.15 σήμερα το πρωί.

"Είχαν έρθει και τα τρία μηνύματα υπενθύμισης όπως ορίζουν οι οδηγίες. Η τελευταία υπενθύμιση ήρθε στις 7.30 το πρωί. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι γονείς μου ξεκίνησαν από το Μενίδι και ήταν στο κέντρο εμβολιασμού μισή ώρα πριν από το ραντεβού. Δεν είδαν κανέναν, ρώτησαν για το ραντεβού και τους είπαν ότι το εμβολιαστικό κέντρο έχει κλείσει και όλα τα ραντεβού ακυρώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας. Όταν ρώτησαν για ποιον λόγο έλαβαν υπενθύμιση για το ραντεβού το πρωί εφόσον ακυρώθηκαν, τους απάντησαν ότι λόγω της κακοκαιρίας δεν έχουν προλάβει να τα ακυρώσουν και ότι θα τους έρθει μήνυμα. Έφυγαν από το εμβολιαστικό κέντρο και πήγαν μπροστά στην κλινική γιατί είναι σε διαφορετικό σημείο, όπου μια νοσοκόμα τους έδωσε ακριβώς την ίδια απάντηση. Δηλαδή, ότι έχουν ακυρωθεί τα ραντεβού. Με πήραν τηλέφωνο αμέσως, μπήκα στην πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς με τα στοιχεία του taxis και το μήνυμα που υπήρχε ήταν ότι "δεν προσήλθατε στο ραντεβού σας. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το εμβολιαστικό κέντρο εντός Χ ημερών για να προγραμματίσετε τον εμβολιασμό σας. Σε αντίθετη περίπτωση ο εμβολιασμός σας θα ακυρωθεί". Αυτό έγινε στις 9.15 το πρωί και από εκείνη την ώρα δεν έχει έρθει ούτε email ούτε μήνυμα. Κάλεσα εγώ εκ των υστέρων στην πολυκλινική και μου είπαν ακριβώς το ίδιο, ότι θα σας έρθει μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για ακύρωση και επαναπροσδιορισμό του ραντεβού" καταγγέλλει η κ. Τσιμερέκη.

Όπως λέει στο συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού για την πρώτη δόση. "Προφανώς στα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα θα υπάρχει ραντεβού, αλλά η πρώτη δόση θα είναι τον Απρίλιο. Αν ήθελα ραντεβού τον Απρίλιο δεν θα είχα σπεύσει να μπω την πρώτη μέρα στην πλατφόρμα. Περιμένω ο επαναπροσδιορισμός των ραντεβού να είναι κατά προτεραιότητα για όσα ακυρώθηκαν", προσθέτει.

Το μήνυμα που εμφανίζεται

