Κοινωνία

“Μήδεια”: Διακοπή της κυκλοφορίας στον Ηλεκτρικό (εικόνες)

Προβλήματα στον Ηλεκτρικό, με τους επιβάτες να εγκλωβίζονται μέχρι την οριστική διακοπή του.

Διέκοψε την κυκλοφορία του ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τρίτης.

Ο συρμός με κατεύθυνση την Κηφισιά πέρασε το Ηράκλειο, χωρίς όμως να μπορεί να φτάσει μέχρι την Ειρήνη. Ακινητοποιήθηκε για ώρα εκεί, χωρίς ρεύμα και τελικά επέστρεψε στο σταθμό του Ηρακλείου.

Λίγο πριν τις 7 ανακοινώθηκε στους επιβάτες ότι ο Ηλεκτρικός παύει τη λειτουργία του, αφού δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια ούτε προς την Κηφισιά, ούτε προς τον Πειραιά.