Αθλητικά

Ο Γιακουμάκης “απειλεί” τον Λεβαντόφσκι

Ο Έλληνας επιθετικός συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα στην Ολλανδία και «φλερτάρει» με την θέση του πρώτου σκόρερ στην Ευρώπη.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης σημείωσε με πέναλτι στις καθυστερήσεις, το μοναδικό γκολ της Φένλο στην εκτός έδρας ήττα με 3-1 από την Ουτρέχτη και με 22 γκολ σε 21 αναμετρήσεις, είναι ο πρώτος σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος.

O Έλληνας επιθετικός «έπιασε» τον Νιγηριανό επιθετικό της Γκενκ, Πολ Ονουάτσου, στην δεύτερη θέση με τους κορυφαίους σκόρερ στην Ευρώπη για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, ο διεθνής άσος, είναι ουσιαστικά μόνος στην δεύτερη θέση, καθώς έχει σημειώσει τα 22 γκολ σε λιγότερους αγώνες από τον Ονουάτσου, ο οποίος χρειάσθηκε τέσσερα ματς περισσότερα.

Στην κορυφή του σχετικού πίνακα, βρίσκεται πάντα ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, με τον Πολωνό επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου, να έχει σημειώσει 25 γκολ σε 20 συμμετοχές.