Πολιτική

“Μήδεια” - Κουτσούμπας: Το μόνο σχέδιο που υπήρχε ήταν το “μένουμε σπίτι”

Σφοδρές επικρίσεις για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού μπροστά στην αναμενόμενη κακοκαιρία, που προκάλεσε τεράστια προβλήματα.

«Ενώ όλες τις προηγούμενες ημέρες κυβερνητικοί και κρατικοί παράγοντες διαβεβαίωναν για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, μπροστά στη χιονόπτωση που όλοι περίμεναν, τελικά όπως αποκαλύφτηκε το μόνο σχέδιο που υπήρχε ήταν το “μένουμε σπίτι”», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στηλιτεύοντας την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού.

Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, «η άθλια κατάσταση στην Αττική όπου με είκοσι εκατοστά χιόνι, εθνικές οδοί και κεντρικοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί, μέσα μαζικής μεταφοράς ακινητοποιούνται και ολόκληρες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, καθρεφτίζει τις τεράστιες ελλείψεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας, του σχεδιασμού και των υποδομών για τις ανάγκες του λαού.

Αποκαλύπτει ότι όσο τα έργα υποδομής, οι μηχανισμοί αντιμετώπισης εκτάκτων φαινομένων, οι συγκοινωνίες, μπαίνουν στη ζυγαριά του “κόστους-οφέλους”, η οποία είναι βασική πολιτική κατεύθυνση των κυβερνήσεων, της περιφέρειας και των δήμων, τόσο θα μεγαλώνουν οι ελλείψεις και τα προβλήματα από κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο».

«Χωρίς καμιά καθυστέρηση, η κυβέρνηση και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, περιφέρεια και δήμοι, να εξασφαλίσουν όλα τα μέσα για τον καθαρισμό των δρόμων. Να πάρουν όλα τα μέτρα για να λειτουργήσουν κανονικά τα μέσα μεταφοράς. Να εξασφαλιστεί πρωτίστως η ασφαλής πρόσβαση σε νοσοκομεία και να υλοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση το πρόγραμμα του μαζικού εμβολιασμού», κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Κουτσούμπας.