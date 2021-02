Κόσμος

Ecofin: Η Τουρκία εκτός “μαύρης” λίστας της ΕΕ για τους φορολογικούς παραδείσους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαφωνίες στην συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ για την Τουρκία.

Της Μαρίας Αρώνη

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ που συνεδρίασαν σήμερα με τηλεδιάσκεψη, δεν συμφώνησαν να προστεθεί η Τουρκία στη μαύρη λίστα των φορολογικών παραδείσων, παρά το ότι η Άγκυρα δεν εκπλήρωσε τη δέσμευσή της για συμμόρφωση πριν το τέλος του 2020.

Η ΕΕ επικαιροποιεί κάθε έξι μήνες – Φεβρουάριο και Οκτώβριο – αυτή τη λίστα που δημιουργήθηκε το 2017, με την ελπίδα ότι θα ασκηθεί πίεση στις χώρες που βρίσκονται σε αυτήν να ανταλλάξουν τα φορολογικά δεδομένα. Επί του παρόντος, δώδεκα χώρες βρίσκονται στη μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων (Αμερικανική Σαμόα, Ανγκουίλα, Μπαρμπάντος, Φίτζι, Γκουάμ, Παλάου, Παναμάς, Σαμόα, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ, Βανουάτου και Σεϋχέλλες).

Υπάρχει επίσης μια γκρίζα λίστα, που δείχνει ποιές χώρες χρειάζονται μεταρρύθμιση, αλλά οι οποίες έχουν ήδη σημειώσει πρόοδο στην τήρηση των διεθνών φορολογικών προτύπων.

Την άνοιξη του 2020, η Τουρκία έλαβε προθεσμία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σημαντική πρόοδο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, αλλά η Άγκυρα δεν τίμησε τη δέσμευσή της. Η Άγκυρα επικαλείται τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τη δύσκολη επαλήθευση της φορολογικής ιθαγένειας 7 εκατομμυρίων Τούρκων που κατοικούν στην Ευρώπη.

Οι χώρες της ΕΕ ήταν διχασμένες για το θέμα της Τουρκίας. Από τη μία η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία η Αυστρία και η Δανία ζήτησαν να συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα των φορολογικών παραδείσων. Από την άλλη, ομάδα χωρών με πρώτη τη Γερμανία δεν θέλουν να τορπιλίσουν την επανάληψη του διαλόγου που θεωρούν ότι έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες μετά από μήνες αυξανόμενων εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλησαν να δώσουν στην Άγκυρα μια νέα προθεσμία, μέχρι την επόμενη ενημέρωση της λίστας.