“Μήδεια”: Έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στην Κάτω Κηφισιά

Στο σκοτάδι τα βόρεια προάστια και άλλες περιοχές της Αττικής.

Εντείνονται τα σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης στα βόρεια προάστια της Αθήνας, καθώς άλλος ένας μετασχηματιστής μέσης τάσης της ΔΕΗ στην Κάτω Κηφισιά βραχυκύλωσε με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι και άλλες περιοχές της Αττικής.

Από το βραχυκύκλωμα προκλήθηκε και μικρή πυρκαγιά, αφήνοντας έτσι ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ περίπου 250.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας της κακοκαιρίας, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και για πάνω από 24 ώρες.