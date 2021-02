Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Κατάργηση και αλλαγές στα δρομολόγια προκάλεσε η κακοκαιρία

Τα δρομολόγια που επηρεάζονται από την κακοκαιρία που έχει προκαλέσει καταστροφές.

Τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην υποδομή στην περιοχή της Οινόης είχαν σαν αποτέλεσμα να ακυρωθεί το δρομολόγιο της πρωινής αμαξοστοιχίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για Θεσσαλονίκη και το μεσημεριανό από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.

Ειδικότερα, έχουν πέσει δέντρα και καλώδια στη σιδηροδρομική γραμμή και τα συνεργεία του ΟΣΕ προσπαθούν να την καθαρίσουν. Γίνεται προσπάθεια να αναχωρήσει κανονικά το απόγευμα για τη Θεσσαλονίκη η Αμαξοστοιχία 56 που είναι προγραμματισμένη για τις 3.30.

Επίσης, λόγω των προβλημάτων από τις διακοπές ρεύματος τα δρομολόγια του δικτύου του προαστιακού εκτελούνται κατά τμήματα.