ΕΕ – Moderna: νέα συμφωνία για υπερδιπλάσιες δόσεις εμβολίων

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε μια δεύτερη σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Moderna, η οποία προβλέπει επιπλέον αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων (150 εκατομμύρια το 2021 και δυνατότητα αγοράς επιπλέον 150 εκατομμυρίων το 2022) για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η νέα σύμβαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα δωρεάς του εμβολίου σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Υπενθυμίζεται, ότι τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή είχε κλείσει σύμβαση με τη Moderna για 160 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου (80εκατ. + 80 εκατ.).

Η σημερινή σύμβαση με τη Moderna βασίζεται στο ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων που θα παραχθούν στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ήδη υπογεγραμμένων συμβολαίων με BioNTech / Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac και Moderna. Αυτό το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμβολίων θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα έχει πρόσβαση σε 2,6 δισεκατομμύρια δόσεις, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά.

Η Επιτροπή χορήγησε υπό όρους άδεια κυκλοφορίας για το εμβόλιο που ανέπτυξαν οι BioNTech και Pfizer στις 21 Δεκεμβρίου 2020, η Moderna στις 6 Ιανουαρίου 2021 και η AstraZeneca στις 29 Ιανουαρίου 2021.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά, «Σήμερα, εξασφαλίζουμε 300 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις του εμβολίου COVID-19 που παράγεται από τη Moderna, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη για εμβολιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας φέρνει πιο κοντά στον κύριο στόχο μας: να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια το συντομότερο δυνατό. Με χαρτοφυλάκιο έως 2,6 δισεκατομμύρια δόσεις, θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε εμβόλια όχι μόνο στους πολίτες μας, αλλά και στους γείτονες και τους συνεργάτες μας. "

Η Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε με τη σειρά της, «Με αυτό το νέο συμβόλαιο με τη Moderna, προσθέτουμε άλλα 300 εκατομμύρια δόσεις ενός εγκεκριμένου ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου. Σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον στόχο μας να παρέχουμε γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικούς εμβολιασμούς σε πολίτες στην Ευρώπη και πέραν αυτής κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η σύμβαση είναι σημαντική όχι μόνο για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της ΕΕ, αλλά και για το μελλοντικό μας έργο για τον περιορισμό της ταχείας εξάπλωσης νέων παραλλαγών. "

Το εμβόλιο της Moderna βασίζεται στο messenger RNA (mRNA).