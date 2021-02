Κοινωνία

“Ντου” στο υπουργείο Υγείας για τον Κουφοντίνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες προσαγωγές μετά την έφοδο στο υπουργείο Υγείας.

Στο υπουργείο Υγείας συγκεντρώθηκαν άτομα προς υποστήριξη του απεργού πείνας φυλακισμένου Δημήτρη Κουφοντίνα.

Τα περίπου 65 άτομα μπήκαν στο υπουργείο, άνοιξαν πανό, πέταξαν τρικάκια και φώναξαν συνθήματα υπέρ του μέλους της 17 Νοέμβρη.

Στο σημείο έσπευσε μια διμοιρία των ΜΑΤ προσήγαγε το σύνολο των εισβολέων.

Στο χώρο του υπουργείου υπήρχαν υπάλληλοι, τους οποίους οι εισβολείς τους άφησαν να βγουν έξω.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας κάνει απεργία πείνας ζητώντας τη μεταγωγή του από τις φυλακές Δομοκού στις φυλακές Κορυδαλλού και πριν από δύο μέρες εισήχθη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας.