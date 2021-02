Life

“Η Φαμίλια”: το βασανιστήριο των… megabyte (εικόνες)

Ξεκαρδιστικές καταστάσεις βιώνουν μικροί και μεγάλοι, χαρίζοντας ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1:

Η Έλλη κάνει κατάχρηση του κινητού της κι έτσι έρχεται φουσκωμένος ο λογαριασμός από… ασύδοτη χρήση των megabyte για Internet.

Οι Αρμαούσηδες θέλουν να την βάλουν τιμωρία, εκείνη αρνείται την ενοχή της και η κατάσταση καταλήγει σε ένα «στοίχημα», όπου κανείς από την οικογένεια να μην έχει Internet για τρεις ολόκληρες μέρες!

Διαιτητές σ’ αυτό το «στοίχημα» θα είναι η Δέσποινα και η Τζο και το... παιχνίδι ξεκινά. Στην αρχή φαίνεται εύκολο, αλλά πολύ γρήγορα αρχίζουν όλοι να δυσκολεύονται. Ποιος θα αντέξει μέχρι τέλους χωρίς Internet, ώστε να βγει νικητής;

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia