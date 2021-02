Κοινωνία

Χειροπέδες σε συμμορία για κλοπές καταλυτών

Δεύτερη συμμορία με παρόμοιο «στόχο δράσης» εξάρθρωσαν μέσα σε λίγες ημέρες οι αστυνομικοί.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην Κυψέλη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, δύο Έλληνες, ηλικίας 19 και 23 ετών, για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομικοί εντόπισαν δύο (2) οχήματα να κινούνται στην περιοχή της Κυψέλης με σβηστά φώτα πορείας και έσπευσαν άμεσα να τα ελέγξουν, ωστόσο οι οδηγοί τον δύο επίμαχων οχημάτων αποπειράθηκαν να διαφύγουν.

Μετά από λίγο, επετεύχθη η ακινητοποίηση και των δύο οχημάτων. Στο όχημα που οδηγούσε ο 19χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 καταλύτες αυτοκινήτων και ηλεκτρικός κόφτης. Στο έτερο όχημα με οδηγό τον 23χρονο βρέθηκε και κατασχέθηκε ανυψωτικός γρύλος.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης, εξιχνιάστηκε επιπλέον μια υπόθεση κλοπής καταλύτη Ι.Χ.Ε. με εμπλεκόμενο τον 23χρονο.