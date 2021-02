Κοινωνία

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Κερατέα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο σημείο της πτώσης.

(φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πτώση οχήματος σε γκρεμό.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν την παραλία της Κακιάς Θάλασσας στην Κερατέα του δήμου Λαυρεωτικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης των επιβατών. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 1ης ΕΜΑΚ.