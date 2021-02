Υγεία - Περιβάλλον

Κορονoϊός - μεταλλάξεις: “Έκρηξη” νέων κρουσμάτων - Πού εντοπίζονται

Τέσσερις μεταλλάξεις “κυκλοφορούν” στη χώρα μας. “Σαρώνει” η βρετανική

Αυξάνονται, διαρκώς, τα κρούσματα των μεταλλάξεων του κορονοϊού – ειδικά του βρετανικού στελέχους – που εντοπίζονται στη χώρα μας.

Από 530 που ήταν τα μεταλλαγμένα κρούσματα στην τελευταία σχετική ενημέρωση, τώρα έχουν εκτοξευτεί στα 811, καθώς βρέθηκαν 281 νέα κρούσματα. Τα κρούσματα αυτά βρέθηκαν την περίοδο από 7 Ιανουαρίου έως και 9 Φεβρουαρίου, ανάμεσα σε 454 νέα επιλεγμένα δείγματα.

Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας,Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής και τις ΠΕ Ιωαννίνων, Θάσου, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κέρκυρας, Αιτωλοακαρνανίας, και Βοιωτίας.

Κυριαρχεί η βρετανική μετάλλαξη

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, τέσσερις είναι οι μεταλλάξεις που κυκλοφορούν στη χώρα μας.

Από τα 281 νέα στελέχη, η συντριπτική πλειονότητα (τα 269) αφορούν στη βρετανική μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (VariantVOC_202012), ενώ 8 στελέχη βρέθηκαν με τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη LineageB.1.351/South Africa (Variant501V2)

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 764 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UKlineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 15 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα.

Τα 15 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 11 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 2 από την Περιφερειακή Ενότητα του Βόρειου Τομέα Αθηνών.

