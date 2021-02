Κοινωνία

“Έσπρωχναν” κινητά τηλέφωνα σε κρατούμενους

Στο "κόλπο" υπάλληλοι των φυλακών και έγκλειστοι. Πως δρούσαν οι εγκληματικές ομάδες.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών ομάδων που διευκόλυναν την εισαγωγή κινητών τηλεφώνων κ.λπ. αντικειμένων στο Κατάστημα Κράτησης στην Νιγρίτα, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου χρηματικού οφέλους.

Συνελήφθησαν τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, υπάλληλος και δυο έγκλειστοι Καταστήματος Κράτησης, καθώς και ιδιώτης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος κ.λπ. αδικήματα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 υπάλληλοι και 2 έγκλειστοι του Καταστήματος Κράτησης, καθώς και 3 ιδιώτες.

Και στις δύο ομάδες κύριο ρόλο είχε η υπάλληλος του Καταστήματος Κράτησης, καθώς εκμεταλλευόμενη την ιδιότητά της αναλάμβανε την εισαγωγή των κινητών τηλεφώνων κ.λπ. αντικειμένων έναντι αμοιβής.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη εγκληματική ομάδα, που απαρτιζόταν από την υπάλληλο και 2 έγκλειστους του Καταστήματος Κράτησης καθώς και ιδιώτη, ενέχεται, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2020, στην εισαγωγή στο Κατάστημα Κράτησης τουλάχιστον 8 κινητών τηλεφώνων, 2 συσκευών ηλεκτρονικού δρομολογητή ( router ), ακουστικών τηλεπικοινωνίας, καρτών SIM και αναβολικών χαπιών.

Στη δεύτερη εγκληματική ομάδα συμμετείχαν -πέραν της υπαλλήλου- έγκλειστος και 2 ιδιώτες, οι οποίοι εντός του 2020, προέβησαν σε τουλάχιστον (5) παράνομες εισαγωγές κινητών τηλεφώνων.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν η υπάλληλος και ο ιδιώτης, μέλος της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος προηγουμένως της είχε παραδώσει 2 κινητά τηλέφωνα, ακουστικά, 2 κάρτες sim και συσκευασία κάρτας sim, προκειμένου να τα εισάγει στο Κατάστημα Κράτησης, έναντι χρηματικής αμοιβής (900) ευρώ.

Ακολούθησαν έρευνες στο χώρο εργασίας και στην οικία της υπαλλήλου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3 κινητά τηλέφωνα και φορτιστές, 2 συσκευές ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi- F i), ακουστικά, φορητή συσκευή αποθήκευσης (USB), ενώ στην κατοχή του ιδιώτη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, κινητό τηλέφωνο, 425 ευρώ και πακέτο σύνδεσης κινητού.

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε πτέρυγες, κοινόχρηστους χώρους και θαλάμους του Καταστήματος Κράτησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κάρτα sim και 8 αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα (σουβλιά).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.